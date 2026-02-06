Uzgajivač mangulica iz Slavonije otkrio kako je pobijedio svinjsku kugu: 'Nema bojazni'

Miško i Bubi su nerasti, a Mica, Češka, Gratis i Jagoda nazimice na farmi svinja mangulica u mjestu Lukač kod Kutjeva. Vlasnici farme su supružnici, vizažerka i vozač, a uz te poslove pokrenuli su i uzgoj svinja te za pet godina došli do matičnog stada koje broji šezdesetak mangulica.

Svinje mangulice u svom prirodnom okruženju, svjedoče o izreci – sretan kao svinja u blatu. Posebno kada pri tome stigne i kakav zalogaj. Sretni su i vlasnici farme, supružnici Bošnjak, vizažistica Kristina i vozač Tomislav koji su uz svoje poslove, odlučili pokrenuti i dodatni - uzgoj svinja.

„S obzirom da je 2020. godine nastupila ta korona, povratkom s puta ja i supruga smo se dogovorili da spojimo spoj tradicije, kulture i zdravoga i evo odlučili smo se upravo na tu svinju mangulicu.“ kaže Tomislav Bošnjak, vlasnik farme.

Danas na farmi imaju šezdesetak mangulica, srednje velikih svinja prepoznatljivih po kovrčavoj dlaci, a poznatih i po tome što vole slobodnu pašu i prirodno stanište.

„S obzirom da je to svinja koja živi u šikari i više voli takav ambijent jednostavno smo joj pustili da bude ona na svome, kad smo prve praščiće nabavili jer smo krenuli s malim prascima mi smo to uredili onako da to bude kako mi mislimo da to treba biti, a oni su za par dana uredili po svome.“ kaže Kristina Bošnjak, vlasnica farme.

Oprez zbog afričke svinjske kuge

Pri uzgoju slušaju savjete struke i rade sve kako bi se svinje na farmi osjećale što bolje te bile zaštićene od opasnosti poput afričke svinjske kuge. „Afrička svinjska kuga je globalan problem, ali ako se pridržavate biosigurnosih mjera i držite se onoga što je propisala struka, ja mislim da nema bojazni od afričke svinjske kuge.“ kaže Tomislav.

Mangulica je rijetka jer sporo raste i ima manje mišićnog tkiva i mesa od modernih pasmina koje se masovno uzgajaju, no ima vrlo cijenjenu masnoću.

„Zato što su joj same masnoće drugačije posložene, znači HDL i LDL su joj u sasvim drugačijem balansu nego kod drugih pasmina svinja, dosta ju traže onkološki slučajevi, ljudi koji se žele zdravo hraniti i gurmani.“ kaže Kristina.

Na farmi prodaju tovljenike i rasplodna grla. Za uspjeh je, kažu, potrebno i vremena i rada i ljubavi. „Svinja je kao i čovjek, ona osjeti tko je dobar, tko je njima privržen i mi nastojimo sa svima njima ponaosob razgovarati, družiti se počeškati svakoga, svaki dan.“ kaže Tomislav.

„To morate voljeti, to kao i sve ostalo, znači ne možete raditi ono što ne volite.“ kaže Kristina.

O toj ljubavi govori i težnja vlasnika da im uzgoj svinja postane glavni posao, kao i imena Miško, Bubi, Mica, Češka i Jagoda te mnoga druga na ovoj farmi svinja mangulica.