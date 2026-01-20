Potvrđen slučaj afričke svinjske kuge u Slavoniji: To je prvi put u novoj godini

Jučer je potvrđen jedan slučaj afričke svinjske kuge na objektu s domaćim svinjama u prigradskom naselju grada Osijeka, Nemetinu, u Osječko-baranjskoj županiji, javlja se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Radi se o prvom izbijanju afričke svinjske kuge u domaćih svinja u 2026. godini. Prije toga, posljednji slučaj ASK zabilježen je 20. listopada 2025. u Općini Bilje u naselju Lug.

Objekt na kojem je slučaj potvrđen nalazi se na području zone ograničenja III gdje se već provode dodatne mjere zbog predmetne bolesti. Radi se o manjem objektu na kojem je isti dan, 19. siječnja provedeno uklanjanje 21 životinje i dezinfekcija. Odredit će se zona zaštite i zona nadziranja unutar zone III.

Sve informacije redovito se objavljuju na službenoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Što je afrička svinjska kuga?

Afrička svinjska kuga (ASK) je virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja se manifestira u obliku hemoragijske groznice. Bolest nije opasna za ljude i druge životinje, već isključivo za domaće i divlje svinje. Divlje svinje su glavni izvor zaraze za domaće svinje, a virus je izrazito otporan na vanjske uvjete i ostaje dugotrajno prisutan u okolišu na zaraženom području.

Držatelji svinja pozivaju se na pridržavanje svih propisanih mjera i provedbu strogih biosigurnosnih mjera. Posebna pažnja potrebna je prilikom boravka u šumskom i poljoprivrednom području - okolišu koji bi mogao biti kontaminiran virusom kojeg je vrlo lako unijeti u uzgoj svinja ako se po povratku ne provodi dezinfekcija i presvlačenje u zaštitnu obuću i odjeću. Pri tome je važno obratiti pažnju i na pribor i vozila koja je također potrebno dezinficirati prilikom povratka u dvorište, odnosno objekt.

U borbi protiv afričke svinjske kuge ključna je visoka razina biosigurnosti na objektima u kojima se drže svinje i to je upravo ono što sami subjekti - držatelji svinja mogu i moraju unaprijediti. Pozivamo na kontinuiranu, odgovornu i dosljednu primjenu svih biosigurnosnih i higijenskih mjera kojima se jedino učinkovito može spriječiti unos bolesti u uzgoje svinja.

