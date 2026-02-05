Tomislav i Kristina kod Kutjeva pokrenuli posao iz snova, za par godina stekli pravo bogatstvo

Miško i Bubi su nerasti, a Mica, Češka, Gratis i Jagoda nazimice na farmi mangulica u mjestu Lukač kod Kutjeva. A tamo svinje žive u prirodnom okruženju. Vlasnici farme su supružnici koji su uz svoje poslove pokrenuli i uzgoj svinja te za pet godina došli do matičnog stada od šezdesetak komada.

Dok je za mnoge pandemija koronavirusa predstavljala razdoblje neizvjesnosti i zastoja, za obitelj Bošnjak iz okolice Kutjeva ona je bila početak jedne nove i nesvakidašnje poslovne priče. Tomislav, profesionalni vozač autobusa, i njegova supruga, vizažistica Kristina, odluili su iskoristiti vrijeme provedeno kod kuće kako bi stvorili nešto što spaja tradiciju, prirodu i kvalitetu. Tako je, na njihovom seoskom imanju, niknula farma jedne od najcjenjenijih i najrjeđih pasmina svinja, mangulice.

Ideja se rodila spontano, iz želje da se stvori nešto autentično i održivo na selu. „S obzirom da sam ja profesionalni vozač autobusa, došao sam kući i u suglasnosti sa suprugom smo vidjeli što možemo napraviti, a da bude spoj tradicije, kulture i kvalitete“, objašnjava Tomislav Bošnjak.

Odluka je pala na uzgoj mangulica, a farma koja je započela kao pandemijski projekt danas broji šezdesetak grla. Ambicije tu ne staju, jer obitelj Bošnjak planira proširiti svoje stado na osamdeset do stotinu jedinki, pretvarajući hobi u ozbiljan dodatni posao.

'Dlakava' svinja koja voli slobodu

Ono što farmu obitelji Bošnjak čini posebnom jest pristup uzgoju. Ovdje svinje ne žive u skučenim prostorima, već slobodno u prirodi, u okruženju koje im najviše odgovara. „Ovo je vunasta svinja mangulica, koja je specifična po tome što živi u šikari. To je njezino prirodno okruženje“, s ponosom ističe Kristina Bošnjak.

Ključ njihovog uspjeha leži u poštovanju prirodnog ritma životinja. „Mi ih pustimo da oni budu svoji, pratimo njihov ritam i ne volimo se previše petljati u njihove poslove. Oni su nam zahvalni time što lijepo napreduju i rastu“, dodaje Kristina. Takav pristup rezultira ne samo zadovoljnim životinjama, već i zdravim i otpornim praščićima. Iako krmače ne prase velik broj mladih, oni koji dođu na svijet iznimno su održivi.

Ova rijetka pasmina izuzetno je vrijedna, ponajprije zbog kvalitete svoje masnoće. Kristina objašnjava kako mangulica ima drugačiji omjer HDL i LDL kolesterola u odnosu na druge pasmine. „Netko kaže, to je masna svinja. Nekad su naši stari to jeli i bili su zdraviji nego što smo mi sada“, podsjeća, ističući kako se nadaju da će i moderna prehrana prepoznati vrijednost ove tradicionalne namirnice.

Budućnost farme uz puno ljubavi i odricanja

U vrijeme kada se mnogi uzgajivači svinja suočavaju sa strahom od afričke svinjske kuge, obitelj Bošnjak s optimizmom gleda u budućnost. Prilikom osnivanja farme konzultirali su se s inspekcijom i ispunili sve uvjete za farmu četvrte kategorije na otvorenom, što im pruža visoku razinu biosigurnosti. „Zasad se ne bojimo svinjske afričke kuge i nadamo se da neće ni doći do nas“, kaže Tomislav.

Iako oboje imaju svoje primarne poslove, Tomislav kao vozač i Kristina, koja je vizažistica, uspijevaju uskladiti sve obveze. Priznaju da je potrebno mnogo truda i vremena, ali ključni sastojak je ljubav prema onome što rade. „Uz puno, puno odricanja i puno vremena, može se s ljubavlju raditi ovaj posao“, zaključuje Tomislav.