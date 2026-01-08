Za njih nema zimske pauze, u hladnjačama uvijek ima posla! Pogledajte što rade slavonski voćari

Temperatura od 1 Celzijevog stupnja i strogo kontrolirana razina kisika, ugljičnog dioksida i vlage čuvaju kvalitetu ovih jabuka u hladnjačama. Kontrolirana temperatura, vlažnost i koncentracija plinova u hladnim komorama čuvaju uskladišteno voće, ali i budućnost hrvatskih voćara.

„Jabuka se super čuva, najbitnije da ne moramo prodavati jabuku iz proizvodnje kada je najmanja cijena, znači ovdje je čuvamo i prodajemo i to bude nekakva razlika od nekih 20 do 25 posto podižemo vrijednost“, kaže Mirko Slišković. „Odgađamo si prodaju i u biti tržimo bolje kupce i bolji termin za prodaju“, kaže Domagoj Škobić, proizvođač voća.

Cijena čuvanja jabuka u hladnjači je 10 euro centi po kilogramu pa je kapacitet rashladnih komora od 3 tisuće tona popunjen 92 posto.

„Jer je ona u tom ULO režimu, odnosno kako se kaže od polja do stola, tako isto i u ovom slučaju, od voćnjaka u našoj hladnjači je isto kao da ste je ubrali“, kaže Alen Mamić, direktor Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće Osječko-baranjske.

Dok su slavonski voćnjaci u zimskom mirovanju, voćari ne miruju nego planiraju osnivanje proizvođačke organizacije koja bi im omogućila bolji nastup na tržištu. „Imala bi puno više voća i veću ponudu tako da bi mogla konkurirati u trgovačkim lancima gdje mi ne možemo s ovako malom proizvodnjom.“ kaže Mirko Slišković.

Suradnja voćara i Županije

„Ne možeš biti i voćar i pravnik i voziti kamion i ugovarati ambalažu, jasno vam je da tu mora biti uska suradnja s agencijom, sa županijom.“ kaže Domagoj Škobić.

U Osječko-baranjskoj županiji koja je i izgradila Regionalni distribucijski centar s hladnjačama podržavaju i stvaranje proizvođačke organizacije s ciljem povećanja domaće proizvodnje.

„Znamo da su potražnja i potrebe znatno veće, da i dalje uvozimo značajno i voće i povrće, a mi sigurno putem mreže u Hrvatskoj ovakvih distributivnih centara možemo odgovoriti na sve one potrebe koje ima naše stanovništvo.“ kaže Nataša Tramišak, županica Osječko-baranjske županije.

Slavonski voćari kažu da im zima s niskim temperaturama odgovara i nadaju se da neće imati problema s proljetnim mrazovima, a za hladnjače Regionalnog distribucijskog centra tvrde da čuvaju njihove proizvode, ali i budućnost hrvatskog voćarstva.