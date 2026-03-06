Dinamo objavio veliku vijest pred derbi: 'Bome, bit će plavo'

Još su samo dva dana ostala do najvećeg hrvatskog derbija između Hajduka i Dinama koji će se u nedjelju u 15 sati igrati na splitskom Poljudu.

Stadion će biti prepun, a upravo je dva dana prije utakmice Dinamo objavio da su rasprodali sve raspoložive utakmice za gostujući sektor na Poljudu. "Bome, bit će plavo... ...a naši na terenu imat će nadmoćnu podršku s tribina - upravo su rasprodane sve ulaznice za gostujući sektor u Splitu!", stoji u objavi zagrebačkog kluba na društvenim mrežama.

Pet posto poljudskog stadiona bilo bi nešto više tisuću i pol mjesta pa je za pretpostaviti dan će toliko Bad Blue Boysa bodriti Dinamo u borbi za tri doba koja bi ih mogla jako približiti tituli prvaka.

Tekstualni prijenos najvećeg hrvatskog nogometnog derbija pratite u nedjelju od 15.00 na portalu Net.hr.

Podsjetimo, Dinamo ima sedam bodova više od Hajduka uoči derbija pa bi pobjedom otišli na velikih 10 bodova. Za Hajduk je ovo utakmica koju moraju dobiti. Posebice nakon ispadanja iz Kupa od Rijeke sredinom tjedna.

