FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA UTAKMICA /

Dinamo objavio veliku vijest pred derbi: 'Bome, bit će plavo'

Dinamo objavio veliku vijest pred derbi: 'Bome, bit će plavo'
×
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo ima sedam bodova više od Hajduka uoči derbija

6.3.2026.
12:48
Sportski.net
Matija Habljak/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Još su samo dva dana ostala do najvećeg hrvatskog derbija između Hajduka i Dinama koji će se u nedjelju u 15 sati igrati na splitskom Poljudu.

Stadion će biti prepun, a upravo je dva dana prije utakmice Dinamo objavio da su rasprodali sve raspoložive utakmice za gostujući sektor na Poljudu. "Bome, bit će plavo... ...a naši na terenu imat će nadmoćnu podršku s tribina - upravo su rasprodane sve ulaznice za gostujući sektor u Splitu!", stoji u objavi zagrebačkog kluba na društvenim mrežama. 

 

 

Pet posto poljudskog stadiona bilo bi nešto više tisuću i pol mjesta pa je za pretpostaviti dan će toliko Bad Blue Boysa bodriti Dinamo u borbi za tri doba koja bi ih mogla jako približiti tituli prvaka.

Tekstualni prijenos najvećeg hrvatskog nogometnog derbija pratite u nedjelju od 15.00 na portalu Net.hr. 

Podsjetimo, Dinamo ima sedam bodova više od Hajduka uoči derbija pa bi pobjedom otišli na velikih 10 bodova. Za Hajduk je ovo utakmica koju moraju dobiti. Posebice nakon ispadanja iz Kupa od Rijeke sredinom tjedna. 

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia treba podići glave svojim igračima i utišati buku

DinamoHajdukHnlBbb
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx