FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
od kvarta do ZOI /

Dvije prijateljice iz Hrvatske pišu povijest na ZOI u Milanu

Prvi put u povijesti Hrvatska će na Zimskim olimpijskim igrama imati dvije predstavnice u brzom klizanju na kratke staze. Prijateljice Valentina Aščić i Katarina Burić pripremale su se u Nizozemskoj, a Valentina nastupa drugi put, dok je Katarina debitantica. Zbog nedostatka adekvatnih uvjeta u Hrvatskoj, pripreme su bile u inozemstvu, a podršku će imati na svečanom otvaranju ZOI u Milanu, gdje će Valentina nositi hrvatsku zastavu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
5.2.2026.
20:58
Sportski.net
Zimske Olimpijske Igre 2026ZoiKlizanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx