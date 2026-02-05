Dvije prijateljice iz Hrvatske pišu povijest na ZOI u Milanu

od kvarta do ZOI /

Prvi put u povijesti Hrvatska će na Zimskim olimpijskim igrama imati dvije predstavnice u brzom klizanju na kratke staze. Prijateljice Valentina Aščić i Katarina Burić pripremale su se u Nizozemskoj, a Valentina nastupa drugi put, dok je Katarina debitantica. Zbog nedostatka adekvatnih uvjeta u Hrvatskoj, pripreme su bile u inozemstvu, a podršku će imati na svečanom otvaranju ZOI u Milanu, gdje će Valentina nositi hrvatsku zastavu.