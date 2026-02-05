Orkansko jugo i plima napravili kaos na obali: Najgore u Kaštelima

POPLAVLJENE KUĆE /

Snažno nevrijeme pogodilo je dalmatinske županije. Najteže je bilo u Kaštelima gdje su orkansko jugo i ciklonalna plima prouzročili velike štete. Poplavljene su kuće i potopljeni poslovni objekti uz obalu. Oštećena je Riva na dva mjesta, potopljeni brodovi.

Vatrogasci su od sinoć na terenu. Imali su 30-ak intervencija i 200 poziva građana. No, ističu kako sinoć nisu mogli ispumpavati iz objekata uz obalu jer je more stalno nadiralo. Na terenu su sve komunalne službe koje saniraju posljedice nevremena.

More je prodrlo i u donji dio Katoličkog doma Župe svetog Petra apostola u Kaštel Novom. Poplavile su kuhinja i velika vjeronaučna dvorana koje su trenutačno izvan funkcije, objavila je Župa na svom Facebook profilu. Župnik je zahvalio sugrađanima koji su sinoć do kasnih sati pomagali izbaciti vodu iz prostorija. Pozvao je sve da pomognu jedni drugima. Više pogledajte u prilogu