VAŽNIJE REDDITU NEGO DRŽAVI /

Treba li Hrvatskoj 20 županija? 'Još dok sam imao drugu boju kose - pričalo se o istom'

Istarska županija, vranska županija, cetinska županija, i tako ukupno njih 14. Od zagorsko međimurske na sjeveru, do travunjsko neretvanske na jugu. Takav plan reorganizacije Hrvatske iznio je netko na redditu: netko tko bi smanjio broj županija, ali i broj općina: s 428 na 147.

Važnim hrvatskim problemom očito se ozbiljnije bave korisnici reddita nego država: jer od onog dobrovoljnog spajanja općina nije se dogodilo ništa, osim spajanja koje knjižnice. Više u prilogu Ivana Skorina.

5.2.2026.
7:00
Ivan Skorin
županijeBroj županijaRtl Direkt
