Zaboravite jeftine frizere i majstore! 'Ruke' u Hrvatskoj poskupjele čak 32 posto

TKO TO MORE PLATIT'? /

Sigurno ste čuli za onu dobru staru praksu: tko se odseli iz Hrvatske, čim dođe ovdje – pa taman i na vikend – ide na pramenove, farbanje, šišanje, jer je frizer svugdje drugdje skuplji. No čini se da su to bila neka druga vremena. Usluge su u Hrvatskoj u četiri godine poskupjele 32 posto. Samo u odnosu na lani – sedam posto.

Vanja Bukaić, vlasnica kozmetičkog salona, kaže: „Od svih naših dobavljača cijene su se podignule od 10 do 20 posto. Danas su mi došli novi računi od operatera za internet i kase koje imamo ovdje – mislim da je to porast od 15 do 20 posto.“

Vlasnica jednog drugog kozmetičkog salona kaže da posljednjih 12 mjeseci nije dirala cijene, no to će uskoro morati promijeniti.

Antonija Tretinjak, predsjednica Ceha frizera i kozmetičara Obrtničke komore Zagreb, ističe: „S obzirom na to da su najmovi išli gore, plaće su rasle i svi troškovi poslovanja – u nekom će trenutku morati doći do korekcije.“

Korekcija cijena – taj slavni hrvatski eufemizam za poskupljenje – vidljiva je i u statističkim podacima.

Prošle godine cijene usluga skočile su 7,2 posto. Godinu prije 6,3 posto. U 2023. godini 5,9 posto, a 2022. više od 9 posto. Ukupno u četiri godine – 32 posto.

Majstori poskupjeli još i više?

No svi koji su u posljednje vrijeme morali platiti keramičara, vodoinstalatera, građevinara, mehaničara ili nekog drugog traženog majstora misle da je stvarni skok bio puno veći.

Josip iz Zagreba kaže da su majstori postali jako skupi: „Nažalost, nema ih dovoljno, tako da diktiraju cijene – onakve kakve oni žele.“

Hrana poskupljuje jer je ne proizvodimo dovoljno, a slično je i s uslugama. Velika je rupa na tržištu rada. Iz Hrvatske su trbuhom za kruhom otišli brojni radnici i to sada dolazi na naplatu.

Mladen Vedriš, ekonomski analitičar, pojašnjava: „S obzirom na velik broj kvalificiranih ljudi koji su obavljali te poslove i pružali te usluge, svaki deficit na tržištu znači povećanje cijena.“

I Bruno Budiselić, postolar i vlasnik salona cipela, potvrđuje da je izrazito teško pronaći mlade ljude koji su voljni učiti postolarski zanat:

„Radnika nema. Kratko i jasno. Nema škole za to, barem ne u Zagrebu, a općenito mladi to ne žele raditi.“

Drugim riječima – uređenje kupaonice ili popravak cipela i ubuduće ćemo plaćati suhim zlatom. Ako vam je vaš majstor preskup, uvijek možete otići drugome. Ili ne – jer ih jednostavno nema dovoljno.