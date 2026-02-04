Cijene dadilja eksplodirale u Hrvatskoj: Pazite koliko košta sat, približavamo se Austriji

SKUP SPORT ZA RODITELJE /

Kad već toliko volite izvještavati o poskupljenjima, onda izvještavajte o onima koja nemaju veze sa zdravim razumom, a to su dadilje.

Napisao nam je to nekidan jedan gledatelj, uzrujan jer se čuvanje djece po satu danas naplaćuje i po 15 eura. Našalio se da zbog cijena razmišlja da umjesto dadilje za čuvanje djece angažira zaštitara.

Odmah smo se primili posla i istražili koliko košta čuvanje djece.

Ovo su cijene

Prolistali smo danas online ponudu – i na području Zagreba 11 eura po satu, 15, 15, 13, 10 – to su cijene za tete čuvalice. Postoje te klasične dadilje koje dolaze do vas doma, njima platite na ruke po dogovoru, ali postoje i obrti za čuvanje – to nisu privatni vrtići – već prostori gdje su isto dadilje, samo profesionalne dadilje.

Rasla je cijena i kod profesionalnih i kod neprofesionalnih – prosjek cijene po satu za tetu čuvalicu za 2025. prema portalu siterica – Zagreb 9,7 eura – Split, 9,1 - Rijeka 8,9 Osijek 7,2 eura po satu. Čuvanje djece je skup sport za roditelje - baš zato Čabar, Križevci, Samobor uvode ili su već uveli mjeru plaćenog baka servisa - naknada 360 eura mjesečno.

Inače provjerili smo i koliko po oglasnicima traže dadilje u Ljubljani i Beču – u deželi prosjek 12 eura, u Austriji 16 eura po satu. Ako ni po čemu drugome, po plaćama teta čuvalica dostižemo susjede.

