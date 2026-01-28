Izračunali smo koliko Hrvati plaćaju 'besplatno' zdravstvo: Je li moguće? Cifra je suluda!

Od 1. veljače poskupljuje zdravstvo. Dopunsko zdravstveno osiguranje, koje danas plaćate 9 eura skače na 15. S time da sve te laboratorijske pretrage, CT-ove i magnete svaki mjesec plaćate i iz svoje plaće. I to svake godine, ako računamo sa prosječnim hrvatskim primanjima, gotovo 4400 eura. Koliko stvarno košta besplatno zdravstvo?

Samac u Ljubljani koji zarađuje 1500 eura neto, mjesečno ukupno za zdravstveno daje 226 eura, znači on kroz cijeli svoj radni vijek od 45 godina izdvoji 122 tisuće eura. A u Hrvatskoj? Samac u Zagrebu uz istu plaću 1500 neto, ukupno će davati 379 eura za zdravstvo, znači kroz 45 godina, 204.000 eura!

Unutra smo uračunali i za Hrvatsku i Sloveniju sva davanja – pa i novo poskupljenje dopunskog. I vrlo vjerojatno zauzvrat nećemo dobiti ništa bolje, kvalitetnije ni brže zdravstvo, zapravo ostat će isto kao što je bilo.

Zašto poskupljuje zdravstvo?

O čemu se ustvari radi? Vratimo se u 2016. godinu – kroz zdravstvo tradicionalno cure milijuni – stvaraju se ogromne rupe. Ministar zdravstva tada je bio Dario Nakić.

"I tad sam u razgovoru sa premijerom koji je bio tada Tim Orešković, on me pitao dobro jel ti možeš uštediti te novce za godinu ili dvije dana kad bi ti to proveo, ja sam rekao nemoguće je to uštedjeti", govori Dario Nakić, bivši ministar zdravstva.

Pa tada predlaže povećanje dopunskog za 19 kuna – diže se buna. Na kraju ništa od poskupljenja zbog više sile..

"Mi nismo odustali niti sekunde, ali čitao sam to na onaj dan kad je padala Vlada. A evo deset godina poslije toga pokazuje se da smo bili u pravu", navodi Nakić.

Prije dvije godine, neposredno prije izbora, plaće medicinskih sestara i doktora išle su naglo gore, sad taj rast prati dopunsko osiguranje, ali nema neke velike pobune. Cijena je bila dosad preniska – cijelo vrijeme ponavljaju iz Vlade.

Ivana Kekin: 'Tko je tu lud?'

"Tako da će svatko donijeti svoju procjenu o tome koliko mu je korisno imati dopunsko", kazao je premijer Andrej Plenković 21. studenog 2025. godine na što se referirala saborska zastupnica Ivana Kekin: 'Tko je tu lud!? Premijer je poručio građanima da će si sami odlučiti jel im važno doći do doktora ili nije!'

Nije samo što ćemo plaćati više dopunsko – nego masovno idemo privatnicima jer se na preglede čeka godinama, kažu iz oporbe.

"Plaćamo liječenje više od europskog prosjeka, a umiremo brže, znači liječimo skupo i loše", govori Kekin.

Plaćamo državi, a onda i kod privatnika

Uvijek kad se povuče to pitanje – odgovor je isti – cijena liječenja je rasla. Dario Nakić, bivši ministar zdravstva navodi kako su te cijene izrazito visoke, dakle netko to mora plaćati, a u Hrvatskoj mi to plaćamo po principu solidarnosti.

Netko to mora plaćati – to je to – vi ćete platiti 200 tisuća eura kroz radni vijek. A onda još i kod privatnika jer ne želite umrijeti dok čekate. Nije da imate izbora.