Sjajni norveški skijaš oduševio emotivnom porukom i izjavom ljubavi olimpijskoj kraljici

Mikaela Shiffrin osvojila je zlatnu medalju u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini. Sjajna Amerikanka razbila je svojevrsno olimpijsko prokletstvo.

Iako je osvojila zlato u Sočiju 2014., u Pyeongchangu i Pekingu je ostala bez medalje i jako razočarana. I u Cortini je bila razočarana veleslalomom i kombinacijskim slalomom u kojem je bila ogroman favorit, posebice nakon vodstva Breezy Johnson nakon spusta.

U srijedu je u slalomu pokazala zašto je prava šampionka i s dvije savršene vožnje uzela je drugo olimpijsko zlato. Njezin partner Aleksander Aamodt Kilde nije nastupio na ZOi jer još nije spreman nakon duge pauze zbog ozljede, ali je posvetio Instagram objavu svojoj djevojci javno joj izrazio ljubav.

"Mikaela, ono što si danas učinila pokazuje da je tvoja mentalna snaga izvan ovog svijeta. Prije četiri godine napustila si Olimpijske igre s više pitanja nego odgovora. Danas si odgovorila na svako od njih. Zatvorila si nam svima usta i pokazala svijetu tko je kraljica. Vidjela sam sav trud koji si uložila, i fizički i mentalno, posljednjih godina - ti si moja najveća inspiracija i ponosan sam zaručnik, u najmanju ruku. Volim te", napisao je norveški skijaš.

