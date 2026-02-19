FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PONOSAN JE /

Sjajni norveški skijaš oduševio emotivnom porukom i izjavom ljubavi olimpijskoj kraljici

Sjajni norveški skijaš oduševio emotivnom porukom i izjavom ljubavi olimpijskoj kraljici
×
Foto: Erich Schlegel/Zuma Press/Profimedia

Njezin partner Aleksander Aamodt Kilde nije nastupio na ZOi jer još nije spreman nakon duge pauze zbog ozljede

19.2.2026.
9:12
Sportski.net
Erich Schlegel/Zuma Press/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mikaela Shiffrin osvojila je zlatnu medalju u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini. Sjajna Amerikanka razbila je svojevrsno olimpijsko prokletstvo.

Iako je osvojila zlato u Sočiju 2014., u Pyeongchangu i Pekingu je ostala bez medalje i jako razočarana. I u Cortini je bila razočarana veleslalomom i kombinacijskim slalomom u kojem je bila ogroman favorit, posebice nakon vodstva Breezy Johnson nakon spusta.

U srijedu je u slalomu pokazala zašto je prava šampionka i s dvije savršene vožnje uzela je drugo olimpijsko zlato. Njezin partner Aleksander Aamodt Kilde nije nastupio na ZOi jer još nije spreman nakon duge pauze zbog ozljede, ali je posvetio Instagram objavu svojoj djevojci javno joj izrazio ljubav.

 

 

"Mikaela, ono što si danas učinila pokazuje da je tvoja mentalna snaga izvan ovog svijeta. Prije četiri godine napustila si Olimpijske igre s više pitanja nego odgovora. Danas si odgovorila na svako od njih. Zatvorila si nam svima usta i pokazala svijetu tko je kraljica. Vidjela sam sav trud koji si uložila, i fizički i mentalno, posljednjih godina - ti si moja najveća inspiracija i ponosan sam zaručnik, u najmanju ruku. Volim te", napisao je norveški skijaš.

POGLEDAJTE VIDEO: Pavlek razočaran hrvatskim skijanjem na Igrama: 'Legao sam u snijeg i 20 minuta gledao u prazno'

Alpsko SkijanjeZimske Olimpijske Igre 2026Mikaela ShiffrinAleksander Aamodt Kilde
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx