Otkriven misterij psa koji je lovio Hrvaticu na ZOI: 'Bili smo šokirani'

Tena Hadžić, hrvatska skijaška trkačica, slučajno je postala hit Olimpijskih igara u Cortini i Milanu. Zajedno s Emom Sobol zauzela je 19. mjesto u kvalifikacijama za ekipni sprint slobodnim stilom.

Ipak, popularna je postala jer ju je u posljednjim metrima pratio odbjegli pas koji je jako podsjetio na vuka. "Isprva sam mislila da je to vuk, da možda haluciniram zbog naporne utrke. Bio je izuzetno velik i dok je trčao pored mene, bojala sam se kako bi me mogao ugristi", rekla je Hadžić na cilju.

Riješen je misterij i tog nezvanog gosta. Novinar Bilda pronašao je psa Nazgula i razgovarao s njegovim vlasnicima. "Pobjegao je iz stana mog brata. Sam je otvorio dvoja vrata i odjednom je nestao", rekla je Elisa Varesco dok je njezin brat i Nazgulov vlasnik Enrico bio na biatlonu u Antholzu.

"Zapravo smo pretpostavili da će trčati u tom smjeru, jer je to naša uobičajena ruta za šetnju. Ali kad smo ga vidjeli na televiziji, bili smo prilično šokirani“, otkriva Varesco.

