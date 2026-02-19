FREEMAIL
NEOČEKIVANA ZVIJEZDA /

Otkriven misterij psa koji je lovio Hrvaticu na ZOI: 'Bili smo šokirani'

×
Foto: MAXIM THORE/BILDBYRÄšN/Shutterstock Editorial/Profimedia

'Sam je otvorio dvoja vrata i odjednom je nestao'

19.2.2026.
8:07
Sportski.net
MAXIM THORE/BILDBYRÄšN/Shutterstock Editorial/Profimedia
Tena Hadžić, hrvatska skijaška trkačica, slučajno je postala hit Olimpijskih igara u Cortini i Milanu. Zajedno s Emom Sobol zauzela je 19. mjesto u kvalifikacijama za ekipni sprint slobodnim stilom.

Ipak, popularna je postala jer ju je u posljednjim metrima pratio odbjegli pas koji je jako podsjetio na vuka. "Isprva sam mislila da je to vuk, da možda haluciniram zbog naporne utrke. Bio je izuzetno velik i dok je trčao pored mene, bojala sam se kako bi me mogao ugristi", rekla je Hadžić na cilju.

Riješen je misterij i tog nezvanog gosta. Novinar Bilda pronašao je psa Nazgula i razgovarao s njegovim vlasnicima. "Pobjegao je iz stana mog brata. Sam je otvorio dvoja vrata i odjednom je nestao", rekla je Elisa Varesco dok je njezin brat i Nazgulov vlasnik Enrico bio na biatlonu u Antholzu

"Zapravo smo pretpostavili da će trčati u tom smjeru, jer je to naša uobičajena ruta za šetnju. Ali kad smo ga vidjeli na televiziji, bili smo prilično šokirani“, otkriva Varesco.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka u suzama pred našim kamerama: 'Razočarana sam, slušala sam glupe savjete'

