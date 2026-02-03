Ustani, prije no izgovoriš njegovo ime! Ovo je portret Islanđanina hrvatskog srca

DAGUR SIGURDSSON /

Dva velika prvenstva i dvije uzastopne medalje. Uspjeh koji nosi potpis izbornika Dagura Sigurdssona, čovjeka koji iz pomlađene hrvatske rukometne reprezentacije izvlači maksimum. Na Islandu miran, na hrvatskoj klupi, kako sam kaže, jednostavno se “zaraziš hrvatskim temperamentom”.

Cijeli rukometni svijet osjetio je njegov autoritet kada je javno kritizirao organizaciju Europskog prvenstva. No prije svega, Sigurdsson je još jednom pokazao da stoji iza svoje momčadi – bez zadrške.

Na istom mjestu i s istim povodom Sigurdsson se obratio navijačima: „Ovo je vrlo slično i samo uživajte u trenutku. Hvala vam što ste došli i na podršci.“

Dan kasnije bio je jednako iskren: „Znam da su Hrvati ludi za medaljama.“

I doista – donio je još jednu, drugu godinu zaredom, u zemlju koju sada smatra svojom. „Vratili smo se kući i… jako smiješno. Dobar je osjećaj, stvarno je dobar osjećaj“, rekao je Sigurdsson.

Drugi dom u Zadru

Nekada vrhunski igrač, danas potvrđeni izbornik, Islanđanin svoj put u Hrvatskoj, gdje je pronašao i drugi dom u Zadru, ne doživljava samo kao posao. Bivši rukometaš Ivan Ninčević prisjeća se početaka: „Kad je tek bio u pregovorima sa Savezom, rekao je da mu je netko ponudio to mjesto, da bi došao i plivajući s Islanda, jer ipak smo mi velesila u rukometu i to mu puno znači.“

Iako to pokušava sakriti, emocije često izađu na površinu. Posebno kada govori o igračima koji ne dobivaju uvijek naslovnice.

„Ponekad zaboravljamo da i mi imamo svoje momke: Šušnju, Mamića i, za mene, najboljeg igrača turnira Davida Mandića. Jako sam ponosan na te dečke. Oni odrađuju puno posla koji nitko ne vidi i možda ne zabijaju najviše golova, ali oni su srce momčadi. Jako sam ponosan što sam njihov trener.“

Na pitanje vidi li suze u njegovim očima, kroz osmijeh je odgovorio: „Ne, usred smo noći, let je bio dug.“

Nakon dugog prvenstva, kapetan reprezentacije Ivan Martinović poručio je: „Kako vodi ovu momčad, zaslužio je biti najbolji trener i sigurno ću nazdraviti s izbornikom…“

No, teško da bi s njim nazdravili u Europskoj rukometnoj federaciji (EHF). Sigurdsson je u možda i najoštrijem istupu dosad javno prozvao organizatore.

„Oni su kao neka fast-food kompanija. Ne zanima ih kvaliteta. Iduće jutro su nas provozali u autobusu kao smrznute kokoši i dovezli ovdje, a nismo imali ni približno dovoljno vremena za trening. To je apsolutna sramota, a oni ističu slogan ‘čista izvrsnost’. Stvarno? Je li ovo čista izvrsnost?“

Rekao je naglas ono što su mnogi mislili. I stao uz svoju momčad. Dobio je oštar odgovor, ali već sljedeći dan – i pobjedu. Više pogledajte u prilogu