Exportdrvo umjesto Korza, kiša nije pokvarila ludi doček rukometaša u Rijeci: Pogledajte atmosferu

BRONČANA PETORKA /

U Zadru je, unatoč kiši, izbornik Dagur Sigurdsson razveselio navijače zasviravši na gitari pjesmu Purple Rain, a među dočekanim rukometašima bili su Luka Lovre Klarica i Šime Tomašević.

U Kutini je Leon Šušnja potpisivao dresove i družio se s okupljenima, dok su u Brckovljanima, uz veselu atmosferu, dočekani Dominik Kuzmanović i Zlatko Raužan. A u Rijeci proslava upravo traje.

"Drago mi je da možemo u Rijeci dočekati, posebno zato što imamo četiri igrača. Naravno da smo ponosni na njih. Drago nam je da možemo sudjelovati i pokazati se danas", kaže Tomea iz Rijeke.

"Jako mi to puno znači i jako sam sretan. I nije samo ovaj moj doček. Sve sam riječke dečke dočekao, i vaterpoliste i rukometaše", kaže Anđelo iz Rijeke. Kakva je atmosfera u Rijeci pred dolazak bronačnih rukometaša provjerite u javljanju Ide Balen.