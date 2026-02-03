Vlada prekršila Ustav? Stručnjak ukazao na detalj koji Plenkoviću ne ide na ruku

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KAOS OKO DOČEKA /

Politička drama nastala je nakon što je Vlada preuzela organizaciju dočeka rukometaša na glavnom zagrebačkom trgu.

Zagrebačka vlast to nije htjela učiniti nakon uvjeta da rukometašima pjeva Marko Perković Thompson. Obratili su se Ustavnom sudu.

Miloš: 'Nije bilo suglasnosti, došlo je do kršenja Ustava'

Je li Vlada smjela bez dozvole Grada Zagreba organizirati doček pitali smo i ustavne stručnjake.

Matija Miloš, profesor na Katedri za ustavna prava Pravnog fakulteta u Rijeci ističe za RTL Danas: "Jedan od nosivih stupova Ustava je vladavina prava, a u ovom slučaju postoji pravni okvir koji traži od Grada Zagreba da da svoju suglasnost na takav skup. Budući da te suglasnosti nije bilo, Vlada je svejedno skup organizirala, došlo je do kršenja Ustava".

Net.hr je razgovarao i s ustavnim stručnjakom Matom Palićem. OVDJE pročitajte što je sve rekao