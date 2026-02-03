Brinete za starije, a ne znate kako do njege? Evo što kaže jedina specijalistica gerijatrije u Hrvatskoj

AMBULANTA U DUGOJ RESI /

Uskoro s radom počinje prva ambulanta za gerijatriju u Hrvatskoj i to u Dugoj Resi. Svečanom otvorenju nazočila je i ministrica zdravstva Irena Hrstić. Ambulanta će pružati zdravstvenu skrb pacijentima iz cijele zemlje.

Inače, svaki peti stanovnik Hrvatske stariji je od 65 godina, pa je osnivanje specijalizirane gerijatrijske ambulante važan doprinos razvoju cjelokupnog zdravstvenog sustava. Za sad u državi imamo samo jednu specijalisticu gerijatrije

"Zdravstvo je prepoznalo gerijatriju kao specijalizaciju. Po prošlom petogodišnjem planu smo imali samo pet planiranih specijalizacija iz gerijatrije, a za novih pet godina smo stavili njih 19. Nadam se da će doktorica biti promotor interesa za specijalizaciju iz gerijatrije. Ovaj model bismo trebali koristiti i u drugim županijama kao primjer dobre prakse", kazala je ministrica Hrstić.

Jedina specijalistica gerijatrije u Hrvatskoj

Dr. Vanda Eđed Šimić vodi novootvorenu ambulantu u Dugoj Resi. Kako je kazala za RTL Danas nova gerijatrijska ambulanta prima pacijente starije od 65 godina iz svih dijelova Hrvatske. Pacijente na pregled upućuju njihovi obiteljski liječnici, i to prvenstveno one čije je zdravstveno stanje iznimno složeno.

„Na pregled u ambulanti mogu doći i pacijenti iznad 65 godina iz svih dijelova Hrvatske. Naručuju ih njihovi obiteljski liječnici“, pojasnila je dr. Eđed Šimić. Naglasila je kako se najčešće radi o pacijentima kod kojih obiteljski liječnici više ne znaju kako dalje optimizirati liječenje. „Da li je bila neurološka, psihijatrijska ili na neki način internistička problematika, mogu ih poslati da se optimizira liječenje“, dodaje jedina hrvatska gerijatrica.

„Nažalost, mladi liječnici se ne odlučuju za specijalizaciju jer je izrazito zahtjevna i vrlo široka“, ističe dr. Eđed Šimić. Postoji, doduše, tračak nade jer jedna mlada liječnica iz Doma zdravlja Pula završava svoju specijalizaciju. No, čak i tada, slika neće biti značajno bolja.

„Ona još čeka, mislim da su to sad neke manje prepreke koje mora proći pa da i ona završi. I onda će nas biti dvoje“, kroz smijeh će liječnica.

Starije stanovništvo, kako kaže doktorica, muče gotovo sve bolesti, od visokog tlaka do povišenih masnoća. „Stariji ljudi su najkompleksniji. Vrlo su specifični zbog svoje biokemije. Lijekovi se, naravno, puno usporenije kod njih metaboliziraju, a i genetika je različita“, objašnjava dr. Eđed Šimić.

Liječenje starijih osoba zahtijeva duboko poznavanje farmakodinamike i kinetike, jer isti lijek može imati potpuno drugačiji učinak nego kod mlađe osobe. „Nekada imate pacijenta kojeg zapravo pitate ima li nešto što je kod njega zdravo. I to su zapravo ti kompleksni pacijenti koji trebaju pomoć gerijatra“, zaključuje.