Tri dana do početka Igara, a priroda pravi zadnje prepreke organizatorima

Do svečanog otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini ostala su još samo tri dana, no završne pripreme nakratko je usporio snažan snježni val koji je zahvatio sjever Italije. Obilne oborine prekrile su planinska područja i privremeno zaustavile posljednje provjere natjecateljskih staza.

Unatoč kratkotrajnom zastoju, iz organizacijskog odbora poručuju kako razloga za zabrinutost nema. Snijeg, iako intenzivan, nije poremetio ključnu infrastrukturu, a svi planirani radovi nastavljaju se čim se vremenski uvjeti stabiliziraju.

Organizatori naglašavaju da je situacija pod kontrolom te uvjeravaju kako će sve biti spremno na vrijeme, u skladu s najvišim olimpijskim standardima. Prognoze za nadolazeće dane idu u prilog domaćinima, a ekipe na terenu rade bez prekida kako bi spektakl započeo prema planu.