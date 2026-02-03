Povijesna prilika za hrvatsku reprezentaciju u polufinalu protiv favorita

Hrvatska futsalska reprezentacija ispisala je novu stranicu povijesti i izborila polufinale Europskog prvenstva! Uzbuđenje je na vrhuncu, ali prije finala Hrvatska se mora susresti s futsalskim divom i vječnim favoritom malog nogometa – Španjolskom, što gledatelji mogu pratiti ekskluzivno na platformi Voyo!

Spektakl koji se ne propušta možete pratiti uživo na platformi Voyo sutra od 17 sati, kao i utakmicu Portugala i Francuske od 20.30. Uz to, kanal RTL 2 bit će jedini kanal na kojem će gledatelji na televiziji moći pratiti borbu za broncu u subotu od 16 sati, te borbu za zlato, također u subotu, od 19.30.

Sutrašnji susret sa sedmerostrukim europskim prvakom održat će se u ljubljanskoj Areni Stožice, koja bi se mogla pretvoriti u svojevrsni 'crveno-bijeli' val uslijed dolaska mnogih hrvatskih navijača. Naši reprezentativci izlaze na teren puni samopouzdanja i s jasnom porukom: uz glasnu podršku s tribina, sve je moguće, pa i rušenje europskog velikana.

Put kroz prvenstvo, koji su navijači mogli pratiti ekskluzivno na Voyo platformi, nije prošao bez izazova. Nakon skupine u kojoj je hrvatska reprezentacija remizirala s Francuskom i Gruzijom te svladala Latviju, naši su dečki u četvrtfinalu odigrali gotovo savršenu utakmicu i s uvjerljivih 3:0 izbacili Armeniju. Junaci večeri bili su dvostruki strijelac David Mataja i precizni Niko Vukmir, dok je čudesni Ante Piplica zaključao vrata i zasluženo ponio titulu igrača utakmice.

Foto: Rtl

No, sada slijedi sudar s reprezentacijom koja je pojam futsala. Španjolska na turniru izgleda nemilosrdno - četiri pobjede, gol-razlika 20:4 i demonstracija sile protiv svih suparnika, uključujući i uvjerljivih 4:0 protiv Italije u četvrtfinalu, jasno govore zašto ih svi vide kao glavne kandidate za naslov, koji love prvi put nakon 2016. godine.

Osim utakmice Hrvatska-Španjolska, sutra će se u polufinalu susresti i Portugal i Francuska, od 20.30, što gledatelji također mogu pratiti na platformi Voyo.

U subotu je na redu velika završnica - u 16 sati na rasporedu je utakmica za treće mjesto, a u 19.30 kreće borba za pobjedu na Europskom prvenstvu! RTL je uspio osigurati dodatna prava za prijenos na televiziji pa će tako gledatelji, osim na platformi Voyo, borbu za zlato i broncu moći pratiti na RTL 2!

Ne propustite spektakularnu završnicu futsalskog Eura - na platformi Voyo i kanalu RTL 2!

