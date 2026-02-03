FREEMAIL
Reprezentativac uoči SP-a htio promijeniti klub zbog manjka minuta: Sada se situacija promijenila

Reprezentativac uoči SP-a htio promijeniti klub zbog manjka minuta: Sada se situacija promijenila
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Hrvatski 23-godišnji veznjak u subotu je odigrao 63 minute u baskijskom derbiju s Athletic Bilbaom, a koji je završio 1-1.

3.2.2026.
22:55
Hina
Marko Lukunic/pixsell
Hrvatski nogometaš Luka Sučić, za kojeg se nagađalo da će napustiti Real Sociedad zbog neigranja, opet dobiva minutažu te je važan ekipi, rekao je u utorak direktor tog baskijskog kluba,

"Sučićeva situacija se značajno promijenila. Bio je u početnoj postavi u tri utakmice, mislim da s važnim učinkom", izjavio je Erik Bretos na konferenciji za medije u San Sebastianu.

Hrvatski 23-godišnji veznjak u subotu je odigrao 63 minute u baskijskom derbiju s Athletic Bilbaom, a koji je završio 1-1. Bio je treći put u početnoj postavi Real Sociedada u posljednje četiri utakmice.

"Treneru je važan, a igrač to također osjeća. Nemamo nikakve sumnje u njegov potencijal te smo uvjereni da će napredovati", rekao je Bretos.

Sučić ove sezone gotovo da nije igrao, ili je ulazio s klupe, nakon što je ljetos momčad vodio trener Sergio Francisco zbog čega je bio nezadovoljan. Prošli mjesec je, međutim, na klupu sjeo 48-godišnji Pellegrino Matarazzo i iskazao povjerenje u mladog veznog igrača.

Matarazzo je istovremeno podigao posrnuli Real Sociedad osvojivši s njim 11 od mogućih 15 bodova. Time je ekipa uzletjela do osmog mjesta u prvenstvu.

Zbog toga je izabran za najboljeg trenera u španjolskoj ligi za mjesec siječanj, izvijestio je organizator natjecanja La Liga.

"Nakon ove serije dobrih rezultata s uzbuđenjem čekamo nadolazeće utakmice. Cilj nam je izboriti europska natjecanja", rekao je Bretos.

Sučiću, koji s Real Sociedadom ima ugovor do ljeta 2029., cilj je veća minutaža kako bi ga hrvatski izbornik Zlatko Dalić uvrstio u reprezentaciju za Svjetskom prvenstvu u lipnju.

Ove sezone je u prugastom plavo-bijelom dresu sudjelovao u 12 utakmica, provevši na travnjaku ukupno 554 minute. U Kupu kralja je je zabio gol i jednom asistirao protiv niželigaških klubova. 

U ponedjeljak u ponoć zatvorilo se nogometno tržište u Španjolskoj.

Real Sociedad je doveo Sučića u ljeto 2024. godine iz austrijskog Salzburga za 10 milijuna eura. Toliko i sada vrijedi, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt.

najčitanije
Reprezentativac uoči SP-a htio promijeniti klub zbog manjka minuta: Sada se situacija promijenila