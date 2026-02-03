Modrić i Milan novom pobjedom približili se vrhu Serie A: Još jedan Hrvat zaigrao u susretu

Nogometaši Milana uvjerljivo su pobijedili 3-0 u Bologni u posljednjoj utakmici 23. kola talijanske lige i učvrstili drugo mjesto na ljestvici.

Englez Ruben Loftus-Cheek doveo je Milan u vodstvo u 20. minuti, Francuz Christopher Nkunku je realizirao jedanaesterac u 39. minuti za 2-0, a Adrien Rabiot je u 48. minuti postavio konačnih 3-0.

Luka Modrić je igrao do 72. minute, a Nikola Moro je ušao za Bolognu u 65. minuti.

Inter je na vrhu s 55 bodova, Milan je na 50, Napoli na 46, Juventus na 45, Roma na 43, a Como ima 41 bod.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovacije, prepjev i gitara u rukama junaka večeri: Trenutak koji je oduševio publiku