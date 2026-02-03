FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZA 'POTPUNI DOŽIVLJAJ' /

Želite vidjeti jednu od najpoznatijih fontana? Platite! Uvode nova pravila za turiste

Želite li posjetiti slavnu rimsku fontanu Di Trevi - od sada ćete to platiti dva eura! Ulaznice se uvode nakon jednogodišnjeg testnog razdoblja, u kojem je fontanu posjetilo više od 10 milijuna ljudi, odnosno oko 30 tisuća na dan, s time da ih je nekim danima bilo najviše 70 tisuća. Od plaćanja ulaznice izuzeti su stanovnici Rima koji će morati pokazati osobnu iskaznicu. Gradske vlasti tom mjerom žele smanjiti gužve i posjetiteljima omogućiti potpuni doživljaj jednog od najpoznatijih gradskih spomenika

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
3.2.2026.
17:24
RTL Danas
ItalijaTuristiFontana Di TreviRim
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx