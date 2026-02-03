Želite vidjeti jednu od najpoznatijih fontana? Platite! Uvode nova pravila za turiste

ZA 'POTPUNI DOŽIVLJAJ' /

Želite li posjetiti slavnu rimsku fontanu Di Trevi - od sada ćete to platiti dva eura! Ulaznice se uvode nakon jednogodišnjeg testnog razdoblja, u kojem je fontanu posjetilo više od 10 milijuna ljudi, odnosno oko 30 tisuća na dan, s time da ih je nekim danima bilo najviše 70 tisuća. Od plaćanja ulaznice izuzeti su stanovnici Rima koji će morati pokazati osobnu iskaznicu. Gradske vlasti tom mjerom žele smanjiti gužve i posjetiteljima omogućiti potpuni doživljaj jednog od najpoznatijih gradskih spomenika