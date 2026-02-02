Mandić otkrio kome posvećuje broncu s Eura: 'To bi bila najveća pobjeda. Medalja se zaboravi'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević u nedjelju je poručio da dočeka koji se trebao održati na Trgu bana Josipa Jelačića neće biti jer su reprezentativci tražili da nastupa i Marko Perković Thompson.

Međutim, u ponedjeljak ujutro stigao je obrat. Rukometaši su poželjeli Thompsona – i dobili su Thompsona! Doček brončanih sportaša na Glavnom trgu u državi ipak je organiziran – i to nije učinio Grad Zagreb, nego Vlada.

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića pratio je i reporter RTL-a Danas Mario Jurič, koji je razgovarao s rukometnim reprezentativcima Matejem Mandićem i Davidom Mandićem.

Reporter je usporedio doček svjetskog srebra i europske bronce. "Bilo je spektakularno kao i prošle godine. Iako još uvijek nema službene procjene policije, rekao bih da je na Trgu bana Jelačića bilo više desetaka tisuća ljudi", rekao je.

Koji su dojmovi s ovog dočeka?

"Bilo je predivno na dočeku, skupila se masa ljudi, nismo očekivali da će doći ovoliko ljudi, pogotovo nakon svega što se dogodilo. Jako smo sretni i zadovoljni što smo dobili doček i što je sve prošlo u lijepom tonu. Ponosni smo i sretni, i to je jedna slika koja će nam ostati u sjećanju. Ovo je ostvarenje nekih dječačkih snova", rekao je Matej Mandić.

Nakon informacije da je otkazan doček, da ga neće biti, je li vam bilo teško?

"Bilo nam je teško, ali dobili smo ono što smo htjeli, što je najvažnije. Jako smo ponosni i sretni i želju su nam ispunili", rekao je David Mandić.

Nazvali su vas ratnikom zbog ožiljka i svega onoga što ste proživjeli. Boli li?

"Boli. Baš sam rekao igračima, na prsa ću istetovirati srebro, a ispod oka broncu. Iza nas je veliko prvenstvo, drugu godinu zaredom medalju donosimo kući, to je nešto veliko. Jako smo ponosni radi toga", rekao je David.

Trenutak kad ste izašli na pozornicu i kad ste vidjeli desetke tisuća ljudi ispred vas.

"U tako malom roku da se skupi tako velik broj ljudi, to je fenomenalno. Osjećaj kad izađete na binu je neopisiv. Čestitam navijačima što su došli u tako velikom broju", rekao je David.

Vaš doček će biti u rodnom Ljubuškom?

"Da. Sprema se u srijedu u 14 sati za nas četvoricu Ljubušaka i idemo odraditi još jednu feštu. Pozivam sve ljude koji mogu da dođu i da nas još jedanput podrže", rekao je David.

Posvećuješ li nekome ovu medalju? Možda svim mladima, nekim novim Mandićima?

"Prije svega medalju posvećujem obitelji, curi i prijateljima, ljudima koji su vjerovali u mene. I mladim ljudima. Najveća pobjeda bi bila da za 20 ili 15 godina, kada završimo svoje karijere, neki klinac koji je tu gledao dođe na binu i doživi ovo. Po meni bi to bila najveća pobjeda. Medalja se zaboravi, ali pravi odnosi i profesionalnost će pamtiti svi i mislim da je to najbolji putokaz za mlade", rekao je Matej.

Umorni ste, hoćete li večeras spavati?

"Vidjet ćemo, imamo večeru sa Savezom, sigurno ćemo malo proslaviti i onda svi idemo svojoj kući. Neki na doček, neki svojim klubovima. Već počinju klupske obaveze, nemamo puno vremena. Lijepo je i treba iskoristiti ovaj trenutak", rekao je Matej.