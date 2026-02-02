Više od milijun i 200 tisuća navijača pratilo je hrvatske rukometaše na putu do medalje na EP-u

Odlučujući susret hrvatske reprezentacije protiv Islanda pratilo je, prema podacima AGB Nielsena, više od milijun i 200 tisuća navijača! Brončani rukometaši već su se vratili u Hrvatsku, a danas od 16:30 sati na rasporedu je veliki doček, koji gledatelji mogu pratiti na RTL-u i platformi Voyo!

Hrvati su još jednom dokazali da su vjerni navijači i u ogromnom broju podržali naše rukometaše, koji su se u okršaju s islandskom reprezentacijom izborili za brončanu medalju. Prema podacima AGB Nielsena, utakmicu je na RTL-u ukupno je pratilo više od milijun i 200 tisuća gledatelja te je utakmica ostvarila udio veći od 60 % gledanosti u ciljnoj skupini osoba od 18 do 59 godina.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Emisija 'Vrijeme je za rukomet' i ovom prilikom emitirala se s terena, izravno iz Danske, gdje su Marko Vargek i Mirza Džomba zagrijali gledatelje za odlučujuću utakmicu, a nakon susreta pridružio im se i Vlado Šola. Emisija je bila najgledanija u svom terminu emitiranja, s udjelom gledanosti od 55 % u ciljnoj skupini osoba od 18 do 59 godina.

Središnja informativna emisija RTL Danas također je bila najgledanija emisija u svom terminu emitiranja s ukupnom publikom od preko milijun gledatelja, a RTL je s ukupnim dnevnim auditorijem od preko milijun i 700 tisuća gledatelja bio najgledanija medijska grupa na razini cijelog dana.

Nakon fantastično odrađenog prvenstva na redu je i veliki doček za brončane rukometaše od 16.30 - ne propustite na RTL-u i platformi Voyo!

