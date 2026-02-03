FREEMAIL
POKLON SA SREDOZEMLJA /

Meteorolog najavio redanje frontalnih poremećaja: Južina i kiša, a evo gdje se može lediti

U Slavoniji, Baranji i Srijemu uglavnom suh drugi dio dana, a kiša navečer, čak i u noći na srijedu u zapadnijim predjelima

3.2.2026.
6:07
Dorian Ribarić
Sime Zelic/pixsell
Dok se vrlo hladan zrak zadržava u anticikloni na sjeveroistoku kontinenta, u naše će krajeve idućih dana stizati topliji i vlagom znatno bogatiji zrak sa Sredozemlja uz redanje frontalnih poremećaja.

Krenula je sve izraženija južina, što znači naoblačenje uz mjestimičnu kišu, najprije na Jadranu i predjelima uz njega. Slaba oborina samo je sporadično i prolazno moguća u jutarnjim satima ponegdje u kopnenim krajevima, ali se zbog još uvijek niskih temperatura može lokalno lediti u dodiru s tlom, osobito u Međimurju i Podravini.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno oblačno, samo rijetka ona kraća sunčana razdoblja. Kasnije navečer kreće i kiša. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, a temperatura viša, bit će od 6 do ponegdje čak i 10 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu uglavnom suh drugi dio dana, a kiša navečer, čak i u noći na srijedu u zapadnijim predjelima. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak, a bit će i osjetno toplije. Temperatura od 7 do 10 do 11 °C.

U Dalmaciji pretežno oblačno uz sve češću povremenu kišu, a jugo jako, ponegdje i olujno. Ne baš ugodne prilike, osobito za meteoropate, ali temperatura malo viša, bit će između 13 i 15 °C.

Na sjevernom Jadranu već stvarno kišovito, na širem riječkom području moguća i obilnija oborina. Pritom vjetrovito, ali malo toplije, osjetno u gorskim krajevima. Bit će između 10 i 14 °C, malo samo niže u višem gorju.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU I MORU

U unutrašnjosti dosta oblaka, ali osjetno toplije, kako ujutro, tako i danju. Svakodnevno barem malo kiše, osobito u srijedu kada u Gorskoj Hrvatskoj i zapadnim predjelima može biti obilnija. Sunčana razdoblja samo prolazno u četvrtak, a onda uz smirivanje ponovno za vikend, kada će biti znatno rjeđe kiše.

Meteorolog najavio redanje frontalnih poremećaja: Južina i kiša, a evo gdje se može lediti
Foto: Rtl Danas

Na Jadranu prilično promjenjivo s povremenom kišom, u srijedu i petak uz dva prava kišna vala, a moguće i obilnije pljuskove praćene grmljavinom. Pritom će puhati jako i olujno jugo, u srijedu opet s vrlo visokim valovima na moru. Prolazno i samo djelomično smirivanje u četvrtak, a jugo popušta tek u dane vikenda. Za vikend i kiša postupno prestaje, najkasnije na jugu.

Meteorolog najavio redanje frontalnih poremećaja: Južina i kiša, a evo gdje se može lediti
Foto: Rtl Danas

