Majka troje djece otišla u božićnu kupovinu i nestala: Policija ju pronašla nakon 24 godine

Michele Lyn Hundley Smith, majka troje djece iz Sjeverne Karoline koja je nestala prije više od dva desetljeća, pronađena je živa i zdrava.

Dok je njezina obitelj godinama oplakivala njezin nestanak, Michele je kilometrima dalje vodila potpuno novi život, piše New York Post.

Vijest je šokirala njezinu obitelj, koja sada pokušava shvatiti gdje je bila sve te godine i zašto je otišla.

Otišla u božićnu kupovinu

Michele je imala 38 godina kada je napustila svoj dom u gradu Edenu kako bi otišla u božićnu kupovinu u trgovinu Kmart u susjednoj Virginiji.

Njezin nestanak pokrenuo je jednu od najopsežnijih potraga u regiji. U slučaj su bili uključeni lokalni šerifi, policija dviju država, pa čak i FBI. Letci s njezinim likom bili su posvuda, a na njima je stajala potresna napomena: "Smatra se ugroženom. Nikada ne bi svojevoljno napustila svoju djecu."

Istražitelji su, kako navode vlasti, proveli bezbrojne sate provjeravajući različite tragove.

Dojava koja je promijenila sve

Nakon skoro četvrt stoljeća tišine, policija je prošlog petka zaprimila anonimnu dojavu. Provjerom informacija, službenici su locirali Michele na tajnoj lokaciji u Sjevernoj Karolini.

Vlasti su potvrdile da je žena dobro, ali su iz poštovanja prema njezinoj privatnosti odlučile ne otkriti njezino točno boravište niti detalje o njezinom novom identitetu. Samo je njezina obitelj poznata s točnom adresom na kojoj se Michele sada nalazi.

"Moje najveće pitanje za nju je - što se dogodilo prije toliko godina u prosincu? Što te natjeralo da odeš? Što se dogodilo?", pita se njezina rođakinja.

Djeca traže odgovore

Danas odrasla djeca Michele Smith suočavaju se s viješću koja im je preokrenula svijet. Jedno od njezine djece objavilo je emotivnu ispovijest na Facebook stranici koja je godinama služila za potragu.

"Što se tiče mojih mišljenja i osjećaja prema mojoj mami... Oduševljena sam, ljuta sam, slomljenog sam srca, potpuno sam izgubljena! Hoću li ponovno imati vezu s mamom?, napisala je kći u izjavi.

"Iskreno, ne mogu odgovoriti na to jer ni sama ne znam. Moja prva reakcija bi bila 'da, apsolutno', ali onda pomislim na svu tu bol... Ali čak i tada, moja mama je samo čovjek, baš kao i svi mi. Kad je moja mama bila dio mog svakodnevnog života, pokazala mi je ljubav i vezu koja se nikada neće zaboraviti. Naravno, bilo je svađa majke i kćeri, ali sada se sjećam samo osmijeha koje smo dijelile, sretnih zajedničkih trenutaka i ljubavi koju sam osjećala!", napisala je njena kći.

Iako je policija zatvorila slučaj nestale osobe, mnoga pitanja ostaju otvorena. Motiv njezinog odlaska i način na koji je uspjela ostati neprimijećena pune 24 godine i dalje su tek predmet nagađanja.

