Nema odmora! Stjepan Hauser objavio snimku kako svira violončelo dok biciklira na moru

Naš proslavljeni violončelist Stjepan Hauser (39), na svom je Instagram profilu, koji prati više od sedam milijuna obožavatelja, objavio video koji je u kratkom roku postao viralni hit, prikazujući ga u potpuno neočekivanom izdanju.

Kardio trening uz brazilske ritmove

U snimci Hauser s potpunom lakoćom svira svoje violončelo dok istovremeno pedalira na vodenom biciklu nasred mora. Okružen luksuznim vilama i pješčanom plažom na egzotičnoj lokaciji, glazbenik u ležernom izdanju, odjeven u ružičastu košulju i žute kratke hlače, izvodi energičnu brazilsku skladbu "Tico-Tico no Fubá". Njegova izvedba nije samo glazbeno besprijekorna, već je i savršeno sinkronizirana s ritmičnim okretanjem pedala, što cijelu scenu čini istovremeno impresivnom i humorističnom. "Ja sam zaposlen čovjek, moram svirati violončelo i vježbati u isto vrijeme", napisao je u opisu objave, duhovito dodavši: "TICO TICO kardio".

Obožavatelji iz cijelog svijeta nisu skrivali oduševljenje. Komentari podrške i divljenja stizali su na različitim jezicima, od mađarskog "Fantasztikus vagy!" ("Fantastičan si!") do češkog "Krásné" ("Prekrasno"), potvrđujući njegov međunarodni status. Mnogi su istaknuli kako samo on može izvesti ovako nešto, spajajući virtuoznost s opuštenom zabavom.

Kratak predah od svjetske turneje

Ova objava dolazi kao kratak predah usred Hauserove iznimno zaposlene godine. Trenutno se nalazi na svjetskoj turneji "The Rebel is Back", u sklopu koje je krajem 2025. godine rasprodao najveće europske arene, uključujući The O2 Arenu u Londonu i O2 Arenu u Pragu. Nedavno je, sredinom veljače, sudjelovao i u glazbenom spektaklu "DOMINGO | HAUSER | DIMASH", gdje je nastupio uz opernu legendu Plácida Dominga. S obzirom na to da ga uskoro, već u travnju i svibnju, očekuju nastupi u Abu Dhabiju i Kuvajtu, mnogi nagađaju da je upravo Bliski istok lokacija s koje se javio svojim pratiteljima na profilu.

Ovaj video nije samo zabavna crtica iz života slavnog glazbenika, već i pametan prikaz njegove umjetničke filozofije. Njegovi koncerti, baš poput ove objave, često završavaju energičnom "party" atmosferom uz latino hitove i rock obrade, što pokazuje da je "Tico-Tico" savršen izbor čak i za trening.

Kroz ovakve objave, Hauser ne samo da održava blisku vezu sa svojom publikom, već i neprestano redefinira pojam modernog klasičnog umjetnika koji vješto koristi digitalne platforme kako bi svoju strast prema glazbi podijelio na svjež i nekonvencionalan način.