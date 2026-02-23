Pogledajte kako je golman ubio galeba u zraku, a njegov ga suigrač uspio reanimirati i oživjeti

Niželigaški nogomet uvijek ponudi nevjerojatne scene, a upravo su takve stigle s turskih terena.

U 22. minuti, vratar Istanbul Yurdum Spora, Muhammet Uyanik izbio je jednu loptu izvan svog šesnaersterca. Htio ju je poslati daleko prema svojim napadačima, ali lopta je u zraku pogodila - galeba u letu! Nesretna je ptica odmah pala na tlo.

Uyanik je rekao da isprva nije shvatio u što je lopta pogodila te da je to shvatio tek nakon što se približio 'NLO-u' koji je pao s neba. Opisao je za turske medije osjećaj šoka i duboke uznemirenosti, napominjući da se još uvijek radilo o živom biću.

Njegov suigrač i kapetan, Gani Catan prvi je odmah dotrčao nakon što je prepoznao galeba. Rekao je da se ptica činila nereagirajućom i nesposobnom disati te da je njegov prvi instinkt bio započeti proces oživljavanja.

Catan je rekao da je izvodio kompresije prsnog koša oko dvije minute. Dok je nastavio, izvijestio je da je vidio povratak pokreta u ptičje noge i oči, nakon čega je ptica počela vraćati reaktivnost.

Rekao je da mu je dana voda, a galeb je potom odnesen do aut linije i predan medicinskom osoblju prisutnom na utakmici.

Catan je rekao da nije prošao nikakvu formalnu zdravstvenu obuku ili obuku iz prve pomoći te je intervenciju opisao kao refleksni pokušaj spašavanja životinje.

🇹🇷 CRAZY:



The goalkeeper hit a seagull with the ball right during a match of the Istanbul amateur league!



Fortunately, a player was on the field who was able to perform cardiopulmonary resuscitation on the bird and save it from death.



He saved the bird! pic.twitter.com/dhuuPtGBtl — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 23, 2026

Nakon što je predan liječničkoj ekipi utakmice, galeb je primio dodatnu njegu. Kasnije se saznalo da je ptica imala oštećenje krila od udara i da zasad nije mogla letjeti te da je zadržana na liječenju.

Uyanik je rekao da ne zna gdje se galeb liječi, ali je dodao da bi razmislio o posjeti ako bi mogao saznati lokaciju.

Televizijski komentator koji je vodio prijenos uživo, rekao je da je trenutak privukao veliku pozornost i naveo mnoge ljude da se obrate kako bi pitali o stanju galeba. Opisao je taj scenario kao nešto što se rijetko, ako ikada, viđa na nogometnim terenima i rekao je da je prijenos utihnuo kako se situacija razvijala. TV ekipa kasnije je dodala kako je čula da galeb ponovno hoda, iako će proći neko vrijeme prije nego što bude mogao letjeti.

POGLEDAJTE VIDEO: Mijatović okupio košarkaše: 'Njemačka nam može biti samo ogromna motivacija'