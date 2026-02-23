FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVI VAL /

Vlašić i Kulenović dočekali promjenu trenera u Torinu! Evo tko će voditi hrvatski dvojac

Vlašić i Kulenović dočekali promjenu trenera u Torinu! Evo tko će voditi hrvatski dvojac
×
Foto: Spada/LaPresse/Profimedia

Prethodno je bio trener Empolija, koji je napustio u lipnju prošle godine, a ranije u karijeri vodio je i Lecce, Sampdoriju, Parmu i Virtus Lancianu

23.2.2026.
22:49
Hina
Spada/LaPresse/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Talijanski nogometni klub Torino imenovao je Roberta D'Aversu trenerom prve momčadi, a D'Aversa zamjenjuje Marca Baronija, koji je ranije u ponedjeljak dobio otkaz.

D'Aversa je prethodno bio trener Empolija, koji je napustio u lipnju prošle godine, a ranije u karijeri vodio je i Lecce, Sampdoriju, Parmu i Virtus Lancianu.

Torino, u kojem igraju Nikola Vlašić i Sandro Kulenović, pobijedio je samo u jednoj od posljednjih osam utakmica Serie A i nalazi se na 15. mjestu s 27 bodova.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Mijatović okupio košarkaše: 'Njemačka nam može biti samo ogromna motivacija'

Nikola VlašićSandro KulenovićTorino
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx