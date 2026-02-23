Vlašić i Kulenović dočekali promjenu trenera u Torinu! Evo tko će voditi hrvatski dvojac

Talijanski nogometni klub Torino imenovao je Roberta D'Aversu trenerom prve momčadi, a D'Aversa zamjenjuje Marca Baronija, koji je ranije u ponedjeljak dobio otkaz.

D'Aversa je prethodno bio trener Empolija, koji je napustio u lipnju prošle godine, a ranije u karijeri vodio je i Lecce, Sampdoriju, Parmu i Virtus Lancianu.

Torino, u kojem igraju Nikola Vlašić i Sandro Kulenović, pobijedio je samo u jednoj od posljednjih osam utakmica Serie A i nalazi se na 15. mjestu s 27 bodova.

Standings provided by Sofascore

