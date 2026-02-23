Užas na hrvatskoj rijeci: Čuli zapomaganje - našli tijelo, traje potraga za još ljudi!

Jutros se događala prava drama na području Hrvatske Kostajnice kada su policajci oko 4.45 sati, tijekom nadzora državne granice, začuli zapomaganje i poziv u pomoć.

Stigle su policijske ophodnje te su pozvali i druge žurne službe.

Pronašli su muškarca te jedno beživotno tijelo drugog muškarca.

"Utvrđeno je da je došlo do prevrtanja čamca u kojem se nalazilo više osoba. Policijski službenici i pripadnici HGSS-a uz pomoć plovila i bespilotnih letjelica intenzivno tragaju za nestalim osobama", navode u i policiji.

