DOJURILA POLICIJA /

Užas na hrvatskoj rijeci: Čuli zapomaganje - našli tijelo, traje potraga za još ljudi!

Užas na hrvatskoj rijeci: Čuli zapomaganje - našli tijelo, traje potraga za još ljudi!
Foto: RTL

Sve se dogodilo oko 4.45 ujutro dok je policija bila u nadzoru granice

23.2.2026.
8:41
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
RTL
Jutros se događala prava drama na području Hrvatske Kostajnice kada su policajci oko 4.45 sati, tijekom nadzora državne granice, začuli zapomaganje i poziv u pomoć. 

Stigle su policijske ophodnje te su pozvali i druge žurne službe.

Pronašli su muškarca te jedno beživotno tijelo drugog muškarca.

"Utvrđeno je da je došlo do prevrtanja čamca u kojem se nalazilo više osoba. Policijski službenici i pripadnici HGSS-a uz pomoć plovila i bespilotnih letjelica intenzivno tragaju za nestalim osobama", navode u i policiji. 

