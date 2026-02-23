Legendarna skijašica otkrila kako je skoro ostala bez noge: 'Najteže iskustvo u mom životu'

Veljača koja je trebala biti još jedno poglavlje sportske borbe pretvorila se u borbu za život. Legendarna američka skijašica Lindsey Vonn izašla je iz bolnice nakon teške nesreće na Zimskim olimpijskim igrama i prvi put otvoreno progovorila o razmjerima ozljeda i trenutku u kojem je, kako sama kaže, zamalo ostala bez noge.

Sve je trajalo svega 13 sekundi. Umjesto utrke za medalju, uslijedila je drama koja je završila hitnom operacijom i dvotjednim boravkom u bolnici. Vonn je otkrila da je zadobila kompleksan prijelom tibije, uz dodatne frakture fibule i platoa tibije. Rendgenske snimke pokazale su da je kost bila doslovno smrskana.

No, pravi problem nastao je zbog razvoja tzv. kompartment sindroma, ozbiljnog stanja kod kojeg zbog jakog oticanja i nakupljanja krvi dolazi do pritiska unutar mišićnih odjeljaka, što može uzrokovati odumiranje mišića i živaca. Upravo je ta komplikacija prijetila amputacijom.

„Dr. Tom Hackett spasio mi je život. Spasio mi je nogu“, poručila je Vonn, zahvalivši kirurgu koji je izveo hitnu fasciotomiju – zahvat kojim se otvara mišićni omotač kako bi se smanjio pritisak i spriječilo trajno oštećenje. Operacija je trajala šest sati.

Oporavak nije bio jednostavan. Zbog velikog gubitka krvi razina hemoglobina pala joj je na zabrinjavajuće niske vrijednosti, zbog čega je primila transfuziju. „Bol je bila izvan kontrole. Bilo je najteže iskustvo u mom životu, puta sto“, priznala je.

Iako je sada kod kuće, pred njom je dug put rehabilitacije. Osim teških ozljeda potkoljenice, slomila je i desni gležanj, zbog čega će neko vrijeme biti u invalidskim kolicima. Štake će, prema prvim procjenama, koristiti najmanje dva mjeseca.

Unatoč svemu, olimpijska pobjednica ne gubi optimizam. Poručila je kako će rehabilitaciji pristupiti jednako kao i svemu u karijeri – korak po korak. „Bit će to dug put, ali spremna sam“, zaključila je.

