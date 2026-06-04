Svi bruje o incidentu, a Vučić upozorava: 'Reći ću u lice sve što imam'

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je da putuje u crnogorski Tivat na sastanak na vrhu EU-a i zapadnog Balkana i to nakon što mu je Sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala da zbog neprijateljskih postupaka stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori ne putuje. Dodaju da se prema njihovu saznanju u Crnoj Gori nalazi Radoje Zvicer, vođa Kavačkog klana.

Tome je prethodila odluka granične policije Crne Gore da zabrani ulazak 87 putnika charter leta na liniji Beograd-Tivat, jer je utvrđeno da predstavljaju rizik za unutarnju nacionalnu sigurnost. Crnogorski mediji nazivaju ih Vučićevim batinašima, odnosno povezuju ih s nasiljem na prosvjedima u Srbiji i ističu da su bliski Vučiću.

"O drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori. Ne ovdje. Nego ću otići dolje i u lice reći sve što imam oko raznih tih igara gdje je Srbija predstavljena kao 'mala Rusija', a oni kao mučene baltičke zemlje otprilike, uvijek ugroženi od nas i tako dalje. Dakle, o tome ću govoriti, ali u Crnoj Gori. Znate, pošto se ja ne bojim govoriti istinu, i tome ću dolje govoriti", rekao je Vučić. "Ne znam za koga je velika tajna da se Zvicer krije u Crnoj Gori. To svi znaju i nikakva posebna tajna nije. Kad su ovako veliki skupovi, oni uhite lijevu papuču njegove žene i kažu, evo sad smo obavili posao. Nije to ni prvi ni posljednji put", dodao je.

Iako nema službene potvrde, crnogorski mediji navode da je Srbija odgovorila na ovaj potez otežavanjem Crnogorcima da prijeđu granicu sa Srbijom. Gužve se stvaraju i s jedne i s druge strane.

Radio-televizija Crne Gore izvijestila je da se po tom pitanju oglasila Europska komisija koja kaže da prati situaciju na srpskim graničnim prijelazima te da potiču povratak uobičajenim procedurama kako bi se spriječili daljnji poremećaji.

Svi govore o incidentu

U Crnoj Gori je i reporterka RTL-a Danas Dajana Šošić.

Iako u Tivat stižu brojni europski čelnici, čini se da svi govore samo o ovom incidentu. Glavna je to tema među građanima, ali i među političarima. Ovdje smo u šetnji gradom razgovarali s nekima od građana i neki od njih smatraju kako je Vučić na neki način upravo htio privući pozornost na sebe uoči ovog samita. Vidjeli smo situaciju vezano za charter, ovdašnja policija potvrdila je da je dio onih koji su se nalazili na njemu od ranije imao krim dosje. Oni su navodno ovdje trebali osiguravati boravak Aleksandra Vučića dok dio medija navodi kako su oni trebali organizirati skupove potpore Vučiću koji bi se onda poslije promatrali kao spontani skupovi potpore.

Inače, ovdje je cijeli dan grad pod policijskom blokadom, stiže dvadesetak delegacija, brojni državnici i predstavnici europskih institucija. Uskoro bi ovdje trebao stići i sastati se sa hrvatskom zajednicom u Domu kulture i premijer Andrej Plenković. U fokusu je pitanje proširenja i nastavak plana rasta iz 2023. te bolja suradnja zemalja zapadnog Balkana sa zemljama Europske unije po pitanju vojne industrije i gospodarstva.

Večeras se održava centralni događaj, radna večera u restoranu, prekrasnom Vidikovcu iznad grada, događaj je zatvoren za medije.