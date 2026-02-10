Specijalci opkolili vilu vođe kavačkog klana: Opsadno stanje u susjedstvu

Velika policijska akcija usmjerena na borbu protiv kriminala i korupcije započela je u utorak ujutro u naselju Kavač u crnogorskom Kotoru, a na meti su objekti i imovina koji se povezuju s odbjeglim vođom takozvanog "kavačkog" klana Radojem Zvicerom.

Na terenu su policajci, elitne jedinice i oklopna vozila, a na fotografijama i snimka s lica mjesta vidi se da su opkolili jednu kuću koja je ograđena bodljikavom žicom, prenosi Kurir.rs.

Vjeruje se da je riječ o "Zvicerovoj vili", koja je osim žicom opremljena i sigurnosnim kamerama, javlja Blic.rs. Osim u Kavaču, policija je prisustvo pojačala u cijelom gradu.

Tko je Zvicer?

Podsjetimo, Zvicer je jedan od najtraženijih Interpolovih europskih bjegunaca, za kojim osim Crne Gore tragaju Srbija, Austrija i Grčka. U tri države sudi mu se za 11 ubojstava, a sumnjiči se i da je kao vođa zločinačkog udruženja uvezao najmanje 83 kilograma kokaina iz drugih zemalja u Austriju.

Interpol na svojim stranicama ističe da je opasan i potencijalno naoružan. "Bijelac, mišićav, atletska građa, plave oči, smeđa kosa", piše u Zvicerovom opisu na stranicama Interpola. Dodaje se da na lijevoj strani gornjeg dijela tijela ima ožiljke koje je zadobio tijekom pokušaja likvidacije u Kijevu 2020. godine.

Žena ga spasila od likvidacije

Tada je skupina plaćenih ubojica koja je pripadala suparničkom "škaljarskom klanu" u njega ispalila pet hitaca dok je trčao u elitnom dijelu ukrajinske prijestolnice. Od sigurne smrti spasila ga je njegova supruga Tamara, koja je odjednom izjurila iz stana, repetirala pištolj i zapucala na atentatore koji su potom pobjegli.

Treba napomenuti da je kriminalac dosad koristio najmanje 15 različitih identiteta. Često je mijenjao izgled - između ostalog puštao je i brijao bradu te radio korekcije na kosi.

Posljednji put u Crnoj Gori viđen je u travnju 2021. godine, a od tada mu se gubi svaki trag. Sumnja se da je državu napustio nakon što je uhićen njegov najbliži suradnik Slobodan Kašćelan. Ipak, izvori iz crnogorskih sigurnosnih službi nedavno su otkrili kako postoji mogućnost da se bjegunac vratio u Crnu Goru.

POGLEDAJTE VIDEO: Makarska policija zaplienila veliku količinu oružja od 43-godišnjaka