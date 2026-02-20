FREEMAIL
ROBOVONN /

Nakon pete operacije od šest sati sastavljeno je koljeno: Vonn objavila strašne fotografije

Nakon pete operacije od šest sati sastavljeno je koljeno: Vonn objavila strašne fotografije
Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Koliko je ozljeda kompleksna pokazuje podatak da je imala već pet operacija na tom koljenu

20.2.2026.
18:38
Sportski.net
PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia
Lindsey Vonn proživljava teške dane u bolničkim krevetima nakon pada u olimpijskom spustu prije dva tjedna. Lindsey je u padu koji je obišao svijet jako ozlijedila koljeno.

Koliko je ozljeda kompleksna pokazuje podatak da je imala već pet operacija na tom koljenu. Nakon operacije se na Instagramu javila sama Lindsey i podijelila šokantne fotografije koljena. 

"Prošla sam kroz operaciju... trebalo je nešto više od 6 sati. Kao što vidite, trebalo je puno pločica i vijaka da se sastavi, ali dr. Hackett je odradio nevjerojatan posao. Hvala i dr. Violi na pomoći pri operaciji!! S obzirom na opseg traume, malo se mučim postoperativno i još nisam mogla biti otpušten iz bolnice... skoro sam gotova. Mali koraci. Uskoro ću objasniti ozljedu i što sve to znači", napisala je skijašica.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Vonn se javila iz bolničkog kreveta i otkrila svoje zdravstveno stanje

Lindsey VonnOperacijaKoljeno
