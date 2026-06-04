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GLEDAMO I NE VJERUJEMO /

Šok vijest iz Italije: Luka Modrić donio odluku o budućnosti

Šok vijest iz Italije: Luka Modrić donio odluku o budućnosti
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Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Luka je navodno prelomio

4.6.2026.
17:00
M.G.
Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
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Kapetan hrvatske reprezentacije i najbolji nogometaš u povijesti Hrvatske Luka Modrić (40) završit će karijeru nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, objavio je talijanski stručnjak za transfere Nicolo Schira.

Modriću ugovor s talijanskim velikanom Milanom, u kojemu je proveo prošlu sezonu, istječe ovoga ljeta, a već dugo traje neizvjesnost oko njegove budućnosti. Spominjale su se tri mogućnosti - da će ostati u Milanu, da će otići u drugi klub, najviše se pisalo o povratku u zagrebački Dinamo ili da će završiti karijeru, a Schira je sada objavio da je Luka najbliži ovoj zadnjoj opciji.

"Luka Modrić je orijentiran na to da objavi svoje povlačenje iz nogometa nakon Svjetskog prvenstva", objavio je Schira.

Glavni okidač za ovakvu odluku je neuspjeh Milana da izbori nastup u Ligi prvaka.

Da je Milan osigurao LP, Luka bi gotovo siguro produljio ugovor na još jednu sezonu.

Navodno će Luka odluku objaviti uskoro, kako bi mogao potpuno rasterećen i fokusiran doći na Svjetsko prvenstvo, svoj posljednji veliki turnir u karijeri.

 

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