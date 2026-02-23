Lana Radeljak oduševila novim fotografijama: Uoči vjenčanja pobjegla na idiličan odmor

Lana Radeljak (25), kći neprežaljene glumačke dive Ene Begović i poduzetnika Josipa Radeljaka (82), sve više plijeni pažnju javnosti svojom elegancijom i uspjesima. Iako je dugo bila poznata po samozatajnosti, nedavno je postala aktivnija na društvenim mrežama, gdje s pratiteljima dijeli trenutke iz svog poslovnog i privatnog života. Njezina posljednja objava na Instagramu otkriva da si je priuštila odmor na prekrasnoj lokaciji.

Opuštanje u idiličnom Bohinju

Mlada ekonomistica je na svom Instagram profilu objavila seriju fotografija s lokacijom u Bohinju u Sloveniji, poznatom po prirodnim ljepotama i mirnom okruženju. Iako objava nema opisa, slike govore više od riječi. Na prvoj fotografiji Lana pozira u opuštenom izdanju, u bijelom hotelskom ogrtaču, pokazujući prirodnu ljepotu koja je oduvijek krasila njezinu majku. Ostale fotografije dočaravaju atmosferu luksuznog odmora: od modernog interijera hotela koji spaja drvo i kamen, preko topline kamina, do wellness oaze sa zidom od himalajske soli. Čini se da je Lana pronašla savršeno mjesto za punjenje baterija.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari su se nizali jedan za drugim. "Predivna", "Preslatka" i "Ljepotica", samo su neke od pohvala koje su joj uputili, pokazujući koliko cijene njezinu pojavu i diskretan stil.

Godina velikih promjena i životnih prekretnica

Prošla godina za nju je bila ispunjena velikim životnim događajima. U svibnju 2025. godine objavila je zaruke s dugogodišnjim partnerom Antonijem Barišićem, a mediji već nagađaju kako bi se vjenčanje moglo održati upravo ove godine. Osim sreće u privatnom životu, Lana niže i poslovne uspjehe. Nedavno je na svom LinkedIn profilu objavila da je promaknuta na poziciju supervizora u uglednoj tvrtki, gdje radi kao stručnjakinja u financijskom sektoru nakon što je diplomirala na prestižnom sveučilištu Bocconi u Milanu.

Međutim, proteklo razdoblje donijelo je i teške trenutke. U iskrenom intervjuu za Story početkom prošle godine, otkrila je da joj je dijagnosticirana neizlječiva autoimuna bolest, a krajem 2025. oprostila se od voljene bake Tereze Begović, koja je imala važnu ulogu u njezinom odrastanju.

S obzirom na sve izazove i uspjehe, ovaj odmor u Bohinju čini se kao savršena prilika za predah i pripremu za nove životne radosti koje su pred njom. Dok javnost s nestrpljenjem iščekuje vijesti o vjenčanju, Lana svojim objavama pokazuje da zna kako pronaći ravnotežu i uživati u malim, ali dragocjenim trenucima mira.

