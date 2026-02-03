FREEMAIL
DOČEK RUKOMETAŠA /

Kako će završiti sukob Grada Zagreba i Vlade? Gospođa Marijana možda je dala najbolji komentar...

Pitali smo i vas - Kako će završiti sukob Vlade i Grada Zagreba zbog dočeka rukometaša?

3.2.2026.
17:08
RTL Danas
Neva Zganec, Luka Antunac/pixsell
"HDZ kontrolira Thompsona i već godinu dana ga koristi za rušenje gradske vlasti“ - prva je reakcija zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića dan nakon dočeka rukometaša na Trgu.

Tomašević je poručio da će se i dalje boriti protiv ustaških pozdrava i da će braniti ustavne vrijednosti. Istaknuo je kako se dogodio opasan presedan i da je prvi put u povijesti Hrvatske, Vlada pogazila lokalnu autonomiju i prekršila Ustav i Zakon o komunalnom gospodarstvu. Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić u svojstvu fizičke osobe podnio je Ustavnom sudu prijedlog za postupanje u vezi sa Zaključkom Vlade, koja je organizirala doček. 

Premijer Andrej  Plenković izjavu je dao nakon sastanka koalicije u Banskim dvorima. Razgovaralo se o prijedlogu Domovinskog pokreta da se zakonom regulira doček hrvatskih sportaša. Neki su to već nazvali LEX SENFOM. 

A pitali smo i vas - Kako će završiti sukob Vlade i Grada Zagreba zbog dočeka rukometaša? 

Nensy Vukojević Šošić smatra: "Nema sukoba. Vlada je iznad svega". 

Pavo Pavoković dodaje: "Plenković je jučer učvrstio Tomaševićevu vlast, a on sam izgubio i ono malo ugleda". 

Da sram može biti i jedne i druge smatra Željka Miličević: "Oni se prepucavaju preko leđa naroda, a poslije jedu i piju zajedno". 

Mirjana Nižetić pak zaključuje: "Samo nek je igara. Kruh je 3 eura". 

"Kao i sve, pojeo vuk magarca. Tu su foru još rimski carevi rabili. Kruha i igara...", poručila je Marijana Sopić. 

Zvonko Stancin smatra da sve ne može završiti bez Ustavnog suda jer se, po njegovom mišljenju, "radi o neviđenom nepoštivanju Ustavnopravnog poretka RH". 

ThompsonDoček RukometašaAndrej PlenkovićVladaTomislav TomaševićLex SenfRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026
