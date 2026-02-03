Thompsonov tim reagirao nakon dočeka: 'Demantiramo neistinite i zlonamjerne informacije'

Tim Marka Perkovića Thompsona demantirao je u utorak "neistinite i zlonamjerne informacije puštene u eter" koje sugeriraju da je glazbenik naplatio ili namjerava naplatiti svoj nastup na dočeku rukometaša.

"Doček hrvatskih sportaša nikada nije bio, niti će ikada biti naplaćen od strane Thompsona ili njegovog tima, jednako kao i prošle godine, kada je organizator dočeka bio Grad Zagreb. Svaka tvrdnja koja sugerira suprotno je netočna i obmanjujuća", ističe se u objavi na Facebooku.

Dodaje se da izbor pjesama na sportskim dočecima rade isključivo sportaši, sukladno željama i emocijama koje ih vežu uz pojedine pjesme te da se Thompson ni njegov tim u to ne miješaju.

Raspravljalo se u Saboru

"Marko Perković Thompson iznimno je počašćen činjenicom da njegove pjesme prate i obilježavaju velike sportske uspjehe hrvatskih sportaša te da su dio njihove motivacije, zajedništva i ponosa", zaključuje se u objavi.

Podsjetimo, o naplaćivanju dočeka, ali i glazbenom repertoaru, raspravljalo se u utorak u Hrvatskom saboru, kada je zastupnik stranke Možemo! Damir Bakić upitao "koliko je to jučer i čime plaćeno" te kazao da premijer Andrej Plenković i HDZ "taj reket radosno plaćaju bijedno misleći da im je u tome politički probitak, a ovoj gradskoj vlasti šteta".

Njegova stranačka kolegica Sandra Benčić kazala je pak da je jasno da Thompson neće izvesti pjesmu "Bojna Čavoglave" jer ga je "HDZ instrumentalizirao" te da na dočeku nije uzviknuo pozdrav "Za dom spremni jer mu je tako rečeno".

