Plenković progovorio o dočeku: 'Vlada je napravila jedini mogući potez'

Sastanak parlamentarne većine održan je u utorak u 12.00 sati u Banskim dvorima

"Osvrnuli smo se na aktualne teme, prije svega glavnog tajnika OECD-a Hrvatskoj. Posebno mi je bitno kod sastanka s gospodinom Cormana je da je on donio važne poruke koje se odnose na odgovorno upravljanje javnim financijama, napredak koji smo ostvarili i s kreditnim rejtingom, dinamičnim tržištem rada", naveo je uvodno Plenković i dodao da je sastanak bio prilika da se osvrnu i na razgovore sa sindikatima državnih službi o povećanju osnovice u tri korake ove godine.

"Što se tiče političkih tema, cijela koalicija oduševljena je dočekom rukometaša - puna podrška odluci Vlade da u izostanku Grada i HRS-a preuzme organizaciju dočeka koji je protekao u najboljem redu. Ogroman broj ljudi potvrdio je da je hrvatska vlada napravila potez jedini koji je bio moguć i očekivan, a to je da spoji uspjeh rukometaša s osjećajima hrvatskog naroda koji su te trenutke željeli podijeliti i to uz krasnu, navijačku, domoljubnu atmosferu", naveo je premijer.

Postoji velika mogućnost da su na sastanku raspravljali o takozvanom "lex Senfu" o kojem je ranije pričao zastupnik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

Riječ je o inicijativi za donošenje posebnog zakona kojim bi se, kako tvrdi Penava, jasno razgraničile ovlasti nacionalne i lokalne razine kada je riječ o organizaciji i komunikaciji događaja od nacionalnog značaja.

