Jadranka Kosor reagirala na otkazivanje dočeka rukometaša: Napisala samo jednu rečenicu

Bivša premijerka Jadranka Kosor oglasila se nakon što je otkazan doček brončanih rukometaša koji se trebao održati u Zagrebu.

"Eto kamo nas je doveo sa svojim izmišljenim, protuustavnim 'dvostrukim' konotacijama", napisala je Kosor u ponedjeljak ujutro u objavi na platformi X.

Eto kamo nas je doveo sa svojim izmišljenim, protuustavnim “dvostrukim konotacijama”. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) February 2, 2026

Za pretpostaviti je da je poruka upućena premijeru Andreju Plenkoviću, kojeg je Kosor nedavno prozvala upravo zbog dvostrukih konotacija oko pozdrava "Za dom spremni".

"Sad kad je kancelar (Friedrich) Merz u Zagrebu da mu domaćin objasni kako je zapravo ozakonio 'dvostruke konotacije' fašističkog pozdrava i da im onaj čiju pjesmu brani kao domoljubnu, otpjeva to na domjenku. Uz prijevod, jasno. I poljski premijer (Donald) Tusk da čuje", navela je Kosor u objavi u petak dok je u Zagrebu trajao skup čelnika Europske pučke stranke (EPP).

Tomašević: 'Nismo mogli udovoljiti rukometašima'

Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević objavio je u nedjelju da je doček koji se trebao održati na Trgu bana Jelačića otkazan jer su igrači inzistirali da nastupa i Marko Perković Thompson.

"Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca", napisao je Tomašević u nedjelju u objavi na Facebooku.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši pjevaju Moja Domovina u avionu