Hrvati otkrili je li Tomašević trebao dati Thompsonu da pjeva rukometašima: Ovo su odgovori

Doček brončanih rukometaša koji se trebao održati na glavnom zagrebačkom trgu otkazan je nakon što su igrači inzistirali da nastupa i Marko Perković Thompson, kazao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca", napisao je Tomašević u nedjelju u objavi na Facebooku.

Otkazan doček rukometaša, je li netko trebao popustiti? Rukometaši - osvojili su broncu za Hrvatsku, a ne za Thompsona Tomašević - trebao je dopustiti da Thompson otpjeva tu jednu pjesmu Baš me briga, dosta mi je dočeka

Tomaševićev potez izazvao je niz različitih reakcija, a čitatelje Net.hr-a na našem Facebook profilu pitali smo smatraju li da je trebao rukometašima ispuniti želju da im Thompson pjeva na dočeku. Komentiralo vas je više od 2.500, mišljenja su podijeljena, a neka od njih smo izdvojili.

'Bravo za Tomaševića, on je čovjek sa stavom'

Dio čitatelja smatra da gradonačelnik nije trebao popustiti: "Ne, pravila vrijede za sve", "Ne - doček bi jednostavno trebao biti u nekom drugom gradu, pa nije samo Zagreb Hrvatska", "Gradonačelnik je pravu stvar napravio", "NE, jer rukometaši ne određuju izvođače za njihov doček jer ih oni ne plaćaju, nego Grad ili sponzori".

"Naravno da nije jer je to bila ucjena. Ne može proći", "Naravno da ne, to su jeftine ucjene" "Tomašević je čovjek sa stavom", "Ovo je ucjena i nizak udarac. Podrška gradonačelniku", "Postupio je ispravno, nije to bila želja nego ucjena", "Ne nije. Bravo za Tomislava Tomaševića i Grad Zagreb", "Niti slučajno", "Ništa im nije trebao ispuniti", nižu se komentari.

'Sram ga bilo, neodgojen, bezobrazan'

Međutim, drugi pak tvrde da je Tomašević pogriješio. "To je njihova pobjeda, oni su ostavili srce na terenu dok je Tomašević čitao novine", "Naravno da je - ne trebao nego morao. Zagreb je glavni grad svih Hrvata, dečki su izginuli da bi osvojili medalju za Hrvatsku, a ne za Tomaševića! On im ovako zahvaljuje", piše u komentarima.

"Sigurno da je, ne promovira on našu državu u svijetu nego rukometaši!", "Tomašević mora dati ostavku", "To je zasluga rukometaša, ostavili su srce na terenu i nisu ovo zaslužili", "Tomašević bi više volio da pjeva Snežana Đurišić, to je njegov nivo", nižu se komentari.

"Nije ga se trebalo ni pitati, nebitan je u svakom slučaju", "Tomaševića pred sud", "Naravno da je", "Naravno da je trebao, sram ga bilo - za ništa nije sposoban", "Naravno da je trebao, ali fućka mu se za sportaše. Poludio je jer smo osvojili medalju", "Može ga biti sram, neodgojen je i bezobrazan", dodaje se u komentarima.

