Macan: 'Sjetite se 2018., da se tad prihvatilo zaključke, o ovome danas ne bi ni pričali'

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u rukometu. I dok je sve već bilo spremno da se počne raditi na dočeku naših rukometaša na glavnom zagrebačkom trgu, taman kad su tehničari već izvukli iz kamiona sve potrebno - stigla je potpuno nova vijest.

Dočeka nema! Kako je prva izvijestila reporterka RTL-a Danas, Katarina Brečić, koja je i bila na licu mjesta, tehničari su dobili naredbu da vrate svu opremu za sastavljanje pozornice natrag u kamione.

Razlog je vjerojatno svima bio jasan - Thompson (kojeg su rukometaši htjeli), ne može nastupiti na dočeku.

Zatim su se oglasili i iz Hrvatskog rukometnog saveza, ali i Tomislav Tomašević.

Što kaže analitičar?

Mi smo o svemu odlučili porazgovarati i s analitičarem Krešimirom Macanom. Je li politici mjesto u sportu ili ne te je li Tomašević ipak trebao pristati na želju rukometaša.

"Prvo treba reći da bi politiku i ove vrste manipulacija trebalo maknuti iz sporta - ostaviti ga igračima i navijačima. To treba biti želja, vidjeli smo i neugodne scene s navijačima proteklih mjeseci. Ovo nije nova situacija. Imali smo slične situacije od 2018. kad se inzistiralo od strane nogometaša na 'Lijepa li si', pa vidimo danas da se na utakmicama svira 'Moja domovina' i nitko ne drami", kaže nam na početku Macan pa dodaje:

Macan: 'Grad Zagreb je već organizirao dočeke s Thompsonom, dakle nije do njih...'

"Pokušalo se oteti doček srebrnih vatrenih 2018., pa i to nije uspjelo. Grad Zagreb i gradonačelnik Tomašević su već uspješno organizirali vise dočeka na kojima je čak i pjevao Thompson čime su pokazali otvorenost i dosljednost. Dakle nije do njih, što se vidi i u najavi koja je išla kroz dan u subotu odmah po osvajanju medalje. Nakon same utakmice krenuo je pritisak da se kompromisni dogovor (da autor hita Ako ne znaš sto je bilo Neno Ninčević sa svojom ekipom izvede taj hit kojeg vole rukometaši) promijeni pod pritiskom igrača i dijela javnosti", smatra Macan.

Podsjetimo, odlukama Gradske uprave i Gradske skupštine zabranjen je drugi koncert Marku Perkoviću Thompsonu u Areni Zagreb i to zbog korištenja spornog pozdrava u pjesmi 'Bojna Čavoglave'.

"Tomašević na to nije trebao niti mogao pristati nakon stava gradske skupštine, s obzirom na to da je s njegove strane postupano više nego korektno. Tko je pratio mreže desnice zadnjih par dana bilo je jasno da se ide na ovaj scenarij - sjetite se memea s Tomaševićem koji navija za Island i drugih."

Macan smatra da su u platformi Možemo! zasigurno imali i ovaj scenarij u vidu.

Tko je dobitnik, a tko gubitnik u ovoj situaciji?

"Kažu da u analizama trebati gledati tko je dobitnik iz neke situacije, tko najviše profitira da se vidi otkud vjetar puše i tu je jasno da je to opet Thompsonov management, a krajnja desnica poput Mire Bulja iz Mosta i nekih drugih igrača na tome pokušava dobiti koji glas, a najviše su izgubili sami igrači i navijači. Bitno je da se vraćaju s medaljom, a HRS treba razmišljati kako ovu situaciju dugoročno riješiti jer ako ne budu oni kontrolirali reprezentaciju i dalje će je kontrolirati netko drugi sto je sad očito slučaj", poručuje Macan.

A što je s Tomislavom Tomaševićem. Je li si on ovom odlukom spustio rejting ili je kod svojih glasača još više narastao u očima. Naravno, što je i sa svim drugim biračima?

"Vidjet ćemo, već par mjeseci klize pomalo, ali sve u okviru statističkih grešaka, pa je teško sada reći i da će se taj trend nastaviti. Ali ako opet padnu u veljači onda očito sve ovo ima utjecaja. Istraživanja su nacionalna, a njihova je utvrda Zagreb - gdje vjerujem da ništa ne gube u svojoj osnovnoj bazi birača i zato ovako i nastupaju. Neodlučni su oni koje svi love, pa to treba ispitati kroz detaljna istraživanja - koliko im sve skupa ovo smeta", smatra analitičar.

CRO Demoskop u nedjelju: Hoće li pasti podrška Tomislavu Tomaševiću?

Ove nedjelje (8. veljače) RTL objavljuje i ekskluzivan CRO Demoskop za siječanj. Zasigurno će biti zanimljivo vidjeti je li pala podrška Tomaševiću i Možemo! ili ne.

"Vidjeli ste da su i vaša prethodna istraživanja baš na temu Thompsona dala jako raspršene rezultate, ali i potvrdile da odnos prema Thompsonu nadilazi same stranačke preferencije. Da je tema za sebe. Nekima više smeta cijelo to politiziranje oko njega, nego sam Thompson. On jedini dugoročno od ovog profitira jer su mu svi koncerti rasprodani bez reklama. HDZ se previše ne oglašava, kao niti SDP. Znate koliko je buke bilo oko Thompsona od ljeta, a nekakvih velikih promjena oko rejtinga stranaka nismo vidjeli."

Što je s HRS-om, jesu li oni ispravno postupili što su se odlučili na ovakav potez. Dodajmo da se doznaje da su iz Saveza već u petak (prije same polufinalne utakmice) već vodili razgovore s Gradom.

"Da je HRS bio u mogućnosti kontrolirati igrače možda bi i pristao, inače su onda pregovarali s figom u džepu oko kompromisa. Moj je dojam da ipak netko sa strane upravlja atmosferom u svlačionici kad nije u pitanju igra i posljedično i očekivanjima. Ako se postavi očekivanje da Thompson mora pjevati na dočeku, što im se i dogodilo, tada nemate puno izbora i zato je doček otkazan. Nažalost, da je 2018. oporba prihvatila zaključke Vijeća za suočavanje s prošlošću kojeg je formirao premijer Plenković nakon prvih incidenata s pločama HOS-a, danas bi imali i zakone i sudsku praksu koji bi jasno utvrdili što je prihvatljivo i uopće o ovome ne bi pričali. Ovako, kako kaže životna mudrost, kad propustite donijeti jednu tešku odluku na vrijeme, to vas vodi do toga da je sljedeća još teza. A bit ću toliko slobodan reći da iste snage koje su tada stajale iza provokacija s HOS-ovim pločama danas zakuhavaju i ovo s Thompsonom. Ista kuhinja, provjereni recepti", zaključuje Krešimir Macan.

Ovdje čitajte sve o brončanoj medalji rukometaša (o čemu bi se najviše i trebalo pričati), ali nažalost i otkazanom dočeku hrvatskih reprezentativaca.