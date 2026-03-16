Kad Oscari postanu neugodni: Ovo su najčudniji trenuci večeri o kojima svi pričaju

Dodjela nagrada Akademije filmske umjetnosti i znanosti ponovno je okupila najveće zvijezde filmske industrije u legendarnom Dolby Theatreu u Los Angelesu. 98. izdanje Oscara donijelo je niz emotivnih trenutaka, iznenađujućih pobjeda, neugodnih šala i viralnih scena koje su brzo preplavile društvene mreže. Večer je vodio komičar Conan O'Brien, koji se na pozornicu vratio drugu godinu zaredom, a ceremonija je obilovala trenucima o kojima će se još dugo pričati.

Emotivan hommage Barbre Streisand

Jedan od najdirljivijih trenutaka večeri priredila je legendarna Barbra Streisand koja je na pozornici odala počast svom dugogodišnjem prijatelju i kolegi Robertu Redfordu. Vidno emotivna, prisjetila se njihove suradnje na filmu The Way We Were, nakon čega je otpjevala istoimenu pjesmu. Publika je reagirala gromoglasnim pljeskom, dok su se mnogi gledatelji na društvenim mrežama dirnuli njezinom izvedbom.

Leonardo DiCaprio postao “kralj memova”

Voditelj Conan O'Brien odlučio je malo zadirkivati Leonarda DiCapria, nazvavši ga “kraljem memova”. Komičar ga je čak zamolio da uživo napravi novi meme, a kamera je uhvatila glumca kako uz osmijeh i sleganje ramenima reagira na neugodnu situaciju, što je publiku nasmijalo.

Prekinut govor izazvao bijes fanova

Veliku raspravu na internetu izazvala je pobjeda pjesme “Golden” iz filma KPop Demon Hunters u kategoriji najbolje originalne pjesme. Pjevačica EJAE zaplakala je tijekom zahvalnog govora, no organizatori su ubrzo pustili glazbu za završetak, prekinuvši govor njezinih kolega. Mnogi gledatelji na društvenim mrežama oštro su kritizirali taj potez.

Conan O’Brien “pecnuo” Timothéeja Chalameta

Voditelj večeri nije štedio ni Timothéeja Chalameta, kojeg je prozvao zbog njegove ranije izjave da “nikoga nije briga za operu i balet”. Šala je izazvala smijeh u dvorani, dok je kamera prikazala glumca kako se pomalo nelagodno smije pored svoje djevojke Kylie Jenner.

Chalamet ostao bez Oscara

Iako je bio jedan od favorita, Timothée Chalamet nije osvojio nagradu za najboljeg glumca. Kipić je na kraju pripao Michael B. Jordan za ulogu u filmu Sinners. Kamera je zabilježila Chalametovu vidnu razočaranost, iako je kolegi sportski zapljeskao.

Neočekivano izjednačenje

Pravo iznenađenje dogodilo se u kategoriji za najbolji kratki igrani film kada je voditelj Kumail Nanjiani objavio da su dva filma osvojila jednak broj glasova. Oscar su tako podijelili filmovi The Singers i Two People Exchanging Saliva, što je rijetkost u povijesti dodjele.

Ponovno okupljanje ekipe iz “Bridesmaids”

Veliko oduševljenje izazvalo je ponovno okupljanje glumačke ekipe iz popularne komedije Bridesmaids. Na pozornici su se pojavile Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne i Ellie Kemper.

Kontroverzna šala o “Schindlerovoj listi”

Glumac i komičar Kumail Nanjiani izazvao je negodovanje publike nakon šale o filmu Schindler's List redatelja Stevena Spielberga. Šala nije naišla na odobravanje ni u dvorani ni na društvenim mrežama.

Drama iza pozornice

Pjevačica i glumica Teyana Taylor izazvala je pažnju nakon što je snimljena kako se iza pozornice ljutito svađa s muškarcem kojeg je optužila da ju je odgurnuo dok je pokušavala proći kroz gužvu.

