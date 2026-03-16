Svinja Merlin postala je prava internetska senzacija: Nevjerojatno kakve sve vještine pokazuje

U svijetu društvenih mreža, gdje dominiraju ljudski influenceri, jedna četverogodišnja svinja iz Kalifornije uspjela je osvojiti srca milijuna i upisati se u povijest.

Merlin, mini vijetnamska trbušasta svinja, nedavno je okrunjen titulom iz Guinnessove knjige rekorda, čime je i službeno potvrđeno ono što su njegovi obožavatelji već znali: on je najpopularnija svinja na Instagramu.

Njegova slava, međutim, ne leži samo u simpatičnom izgledu, već u nevjerojatnoj sposobnosti da sa svojom vlasnicom "razgovara".

Službeno okrunjen s 1,1 milijun pratitelja

Krajem veljače ove godine, Guinnessova knjiga rekorda potvrdila je da je Merlin postigao novi svjetski rekord u kategoriji "svinja s najviše pratitelja na Instagramu".

S impresivnih 1,1 milijun pratitelja, Merlin je daleko nadmašio sve druge pripadnike svoje vrste i postao globalna internetska zvijezda.

Njegov profil, @merlinthepig, postao je nezaobilazno mjesto za sve ljubitelje životinja koji svakodnevno prate njegove avanture.

Iza Merlinova uspjeha stoji njegova vlasnica, 26-godišnja Mina Alali iz Sacramenta, koja ga je udomila u ožujku 2022. godine. Sanjajući o tome da ima svinju za kućnog ljubimca, Mina nije ni slutila da će Merlin postati puno više od toga.

Njegov Instagram profil, otvoren nedugo nakon udomljenja, doživio je eksplozivan rast, prikupivši stotine tisuća pratitelja u samo prva dva mjeseca.

Više od 30 gumba za 'razgovor'

Ono što Merlina izdvaja od ostalih životinjskih zvijezda jest njegova jedinstvena metoda komunikacije. Mina ga je počela trenirati dok je bio star samo tri mjeseca, koristeći sustav prilagođenih gumba s glasovnim snimkama.

Danas, u njihovom domu nalazi se više od 30 takvih gumba koje Merlin redovito koristi kako bi izrazio svoje potrebe i želje. Pritiskom na odgovarajući gumb, on može zatražiti hranu, vodu, led, šetnju ili jednostavno malo maženja.

Videozapisi koji prikazuju njegove interakcije postali su viralni, pokrećući globalnu raspravu o inteligenciji i emocionalnoj dubini svinja.

Merlin je dokazao da su ove životinje, uz strpljenje, vrijeme i pozitivno poticanje, sposobne za složenu komunikaciju koja podsjeća na ljudsku.

Njegova duhovita i ponekad "drska" osobnost dodatno je pridonijela njegovoj popularnosti, a pratitelji s oduševljenjem iščekuju što će Merlin sljedeće "reći".

Pozitiva koja mijenja živote

Osim što pruža zabavu, Merlinov sadržaj ima i dublji, gotovo terapeutski učinak na njegovu zajednicu. Nakon što je primila ploču s Guinnessovim rekordom, Mina Alali podijelila je emotivnu poruku zahvale svojim pratiteljima, ističući koliko joj znače njihove povratne informacije.

"Komentari u kojima ljudi pišu da im naš sadržaj pomaže prebroditi loše dane, depresiju ili anksioznost ono su što me ujutro pokreće, čak i kad ja sama prolazim kroz teško razdoblje. Zato vam hvala", napisala je Mina u objavi koja je prikupila više od 46 tisuća lajkova.

Ova poruka jasno pokazuje da Merlin nije samo ljubimac ili internetska senzacija, već izvor utjehe i pozitivne energije za ljude diljem svijeta.

Osvojio milijune srca

Osim impresivnog broja pratitelja, ova svinjica redovito ostvaruje i milijunske preglede na svakom novom videu koji objavi. Neki od njih premašuju čak i 20 milijuna pregleda, a brojni korisnici u komentarima ne kriju oduševljenje njezinom inteligencijom i simpatičnim ponašanjem.

"Toliko je pametan", "Emocionalno je inteligentniji od nekih (mnogih) odraslih osoba", "Iskreno, otkad pratim Merlina - neću jesti svinjetinu. Volim Merlina", "Njegov osmijeh je sve", "Omg, jednostavno ga obožavam", "Merlin je tako draga duša", "Njegov osmijeh je sve", samo su neki od komentara.