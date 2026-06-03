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VJEČNI ŠARMER /

Godine su samo broj: Je li se i vama čini da je Vlado Kalember (73) pronašao eliksir mladosti?

Godine su samo broj: Je li se i vama čini da je Vlado Kalember (73) pronašao eliksir mladosti?
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Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Tijekom druženja s kolegama i novinarima na predstavljanju ovogodišnjeg CMC Festivala njegova opuštenost i dobro raspoloženje bili su gotovo jednako primjetni kao i njegov zaštitni osmijeh

3.6.2026.
15:31
Hot.hr
Luka Antunac/PIXSELL
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Vlado Kalember (73) već desetljećima slovi za jednog od najvećih šarmera domaće glazbene scene. Prepoznatljiv po svom promuklom glasu, karijeru je izgradio kao frontmen Srebrnih krila, a kasnije uspješno nastavio i kao solo izvođač. Generacije ga pamte po hitovima poput "Vino na usnama", "Ja nisam kockar" i "Ana", dok je 1984. godine predstavljao tadašnju Jugoslaviju na Eurosongu s pjesmom "Ćao amore".

Na predstavljanju ovogodišnjeg CMC Festivala, koji će se 12. i 13. lipnja održati u Vodicama, legendarni pjevač ponovno je privukao pažnju okupljenih. Tijekom druženja s kolegama i novinarima rado je pozirao fotografima, a njegova opuštenost i dobro raspoloženje bili su gotovo jednako primjetni kao i njegov zaštitni osmijeh.

Godine su samo broj: Je li se i vama čini da je Vlado Kalember (73) pronašao eliksir mladosti?
Foto: Luka Antunac/PIXSELL

U ležernoj košulji i s prepoznatljivom frizurom, Kalember je djelovao kao čovjek kojem godine ne predstavljaju baš nikakav problem. Dapače, kad se spomene da je nedavno proslavio 73. rođendan, mnogi će vjerojatno začuđeno reagirati: Tko bi mu dao te godine?

Na jednoj fotografiji s mikrofonom u ruci djeluje kao da upravo zabavlja cijelo društvo, dok živahna gestikulacija i osmijeh otkrivaju da mu pažnja publike i dalje savršeno pristaje.

Godine su samo broj: Je li se i vama čini da je Vlado Kalember (73) pronašao eliksir mladosti?
Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Na drugoj je nešto mirniji, zamišljenog pogleda i prekriženih ruku, no ni tada ne gubi onu svoju prepoznatljivu rockersku nonšalanciju.

Godine su samo broj: Je li se i vama čini da je Vlado Kalember (73) pronašao eliksir mladosti?
Foto: Luka Antunac/PIXSELL

I dok mnogi njegovi vršnjaci danas biraju mirniji tempo, Kalember i dalje zrači energijom čovjeka koji se jednako dobro osjeća na pozornici, pred objektivima i u društvu prijatelja. Upravo zato već desetljećima ostaje miljenik publike – ne samo zbog hitova koji su obilježili jednu eru, nego i zbog karizme koja, čini se, s godinama postaje samo jača.

Vlado KalemberHrvatski PjevačIzgledMladolikost
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