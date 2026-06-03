Godine su samo broj: Je li se i vama čini da je Vlado Kalember (73) pronašao eliksir mladosti?

Vlado Kalember (73) već desetljećima slovi za jednog od najvećih šarmera domaće glazbene scene. Prepoznatljiv po svom promuklom glasu, karijeru je izgradio kao frontmen Srebrnih krila, a kasnije uspješno nastavio i kao solo izvođač. Generacije ga pamte po hitovima poput "Vino na usnama", "Ja nisam kockar" i "Ana", dok je 1984. godine predstavljao tadašnju Jugoslaviju na Eurosongu s pjesmom "Ćao amore".

Na predstavljanju ovogodišnjeg CMC Festivala, koji će se 12. i 13. lipnja održati u Vodicama, legendarni pjevač ponovno je privukao pažnju okupljenih. Tijekom druženja s kolegama i novinarima rado je pozirao fotografima, a njegova opuštenost i dobro raspoloženje bili su gotovo jednako primjetni kao i njegov zaštitni osmijeh.

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

U ležernoj košulji i s prepoznatljivom frizurom, Kalember je djelovao kao čovjek kojem godine ne predstavljaju baš nikakav problem. Dapače, kad se spomene da je nedavno proslavio 73. rođendan, mnogi će vjerojatno začuđeno reagirati: Tko bi mu dao te godine?

Na jednoj fotografiji s mikrofonom u ruci djeluje kao da upravo zabavlja cijelo društvo, dok živahna gestikulacija i osmijeh otkrivaju da mu pažnja publike i dalje savršeno pristaje.

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Na drugoj je nešto mirniji, zamišljenog pogleda i prekriženih ruku, no ni tada ne gubi onu svoju prepoznatljivu rockersku nonšalanciju.

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

I dok mnogi njegovi vršnjaci danas biraju mirniji tempo, Kalember i dalje zrači energijom čovjeka koji se jednako dobro osjeća na pozornici, pred objektivima i u društvu prijatelja. Upravo zato već desetljećima ostaje miljenik publike – ne samo zbog hitova koji su obilježili jednu eru, nego i zbog karizme koja, čini se, s godinama postaje samo jača.