Vlado Kalember kao da ne stari: Publika oduševljena njegovim izgledom i energijom na sceni

Vlado Kalember (72), poznati hrvatski pjevač i bivši član grupe Srebrna krila, održao je prvi od dva koncerta u beogradskoj mts Dvorani, oduševivši publiku revijom svojih najvećih hitova. Koncert je trajao nešto više od dva sata, a publika nije štedjela aplauze i ovacije.

Hitovi i nostalgija

Koncert je započeo pjesmom "Nek' živi ljubav", a potom su uslijedile popularne numere "Dolina našeg sna", "Sanjar lutalica", "Manuela ča, ča, ča", te nova pjesma "Ako sve to nije ljubav". Kalember se prisjetio svojih nastupa na Evroviziji, izvevši pjesme "Romeo i Julija" i "Ciao amore" kojima je branio boje tadašnje Jugoslavije.

Gosti podigli atmosferu

Poseban doprinos koncertu dali su gosti: Dejan Cukić, beogradski glazbenik, izveo je pjesmu "A šta radim" i zajedno s Kalemberom numeru "Sve ove godine". Jurica Pađen, poznati roker iz Zagreba, izveo je hitove "Fratello" i "Otkazani let". Zajedno s bendom i gostima, Kalember je zaključio koncert pjesmom "Nek' živi ljubav", izazvavši ovacije publike.

Publika tražila bis

Kalember nije mogao napustit scenu bez bisa.

Vraćao se zajedno s Pađenom i Cukićem, izvodeći pjesme "Dignii me visoko", "Ja bih da pevam još malo" i hit Novih fosila "Dobra stara vremena". Koncert je završio u slavlju glazbe i nostalgije.

