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Teška nesreća A1: Ušao u suprotni smjer pa izazvao sudar više automobila - ima ozlijeđenih

Teška nesreća A1: Ušao u suprotni smjer pa izazvao sudar više automobila - ima ozlijeđenih
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Foto: Net.hr

3.6.2026.
14:56
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
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Na autocesti A1 između čvorova Split i Bisko u srijedu poslijepodne dogodila se teška prometna nesreća nakon što je jedno vozilo ušlo na autocestu i kretalo se u suprotnom smjeru.

Prema prvim informacijama, došlo je do sudara više vozila, a ozlijeđeno je više osoba. Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe hitne medicinske pomoći.

Hrvatski autoklub prethodno je izvijestio o izvanrednom prometnom događaju na dionici između čvorova Bisko i Split, upozoravajući vozače na vozilo koje se kreće u suprotnom smjeru te na vožnju uz ograničenje brzine.

Nakon sudara promet se odvija otežano, a na dionici autoceste stvaraju se kolone vozila. Policija provodi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće, dok za sada nisu poznati detalji o težini ozljeda sudionika.

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