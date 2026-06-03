Teška nesreća A1: Ušao u suprotni smjer pa izazvao sudar više automobila - ima ozlijeđenih

Na autocesti A1 između čvorova Split i Bisko u srijedu poslijepodne dogodila se teška prometna nesreća nakon što je jedno vozilo ušlo na autocestu i kretalo se u suprotnom smjeru.

Prema prvim informacijama, došlo je do sudara više vozila, a ozlijeđeno je više osoba. Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe hitne medicinske pomoći.

Hrvatski autoklub prethodno je izvijestio o izvanrednom prometnom događaju na dionici između čvorova Bisko i Split, upozoravajući vozače na vozilo koje se kreće u suprotnom smjeru te na vožnju uz ograničenje brzine.

Nakon sudara promet se odvija otežano, a na dionici autoceste stvaraju se kolone vozila. Policija provodi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće, dok za sada nisu poznati detalji o težini ozljeda sudionika.