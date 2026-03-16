GDJE ĆE SADA?

Nakon tri poraza: Čabraja ostao bez posla u Vukovaru

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prije Vukovara Čabraja je vodio Lokomotivu

16.3.2026.
10:25
Sportski.net
Silvijo Čabraja više nije trener HNK Vukovara 1991. Klub i 57-godišnji stručnjak sporazumno su prekinuli suradnju nakon 19 utakmica na klupi posljednje momčadi SuperSport HNL-a. U tom razdoblju upisao je tri pobjede, šest remija i deset poraza te osvojio 15 od ukupno 20 ovosezonskih bodova Vukovara.

Čabraja je momčad preuzeo nakon sedmog kola, poslije odlaska Gordona Schildenfelda. Debitirao je porazom od Varaždina, dok je prvi bod osvojio protiv NK Lokomotive. Najveći trenutak na klupi bio je u 11. kolu, kada je Vukovar na domaćem terenu iznenadio Dinamo pogotkom Jakova Puljića.

 

 

 

 

Unatoč povremenim dobrim rezultatima i pobjedama protiv Varaždina i Istre 1961, momčad je ostala u donjem dijelu ljestvice. Nakon tri uzastopna poraza Vukovar je pao na začelje i zaostaje četiri boda za Osijekom, koji je pretposljednji.

Prije Vukovara Čabraja je vodio Lokomotivu Zagreb i Lučko, a najveći dio trenerske karijere proveo je upravo u Lokomotivi, gdje je u 147 utakmica upisao 53 pobjede, 42 remija i 52 poraza.

POGLEDAJTE VIDEO: Silvijo Čabraja za Net.hr dao stručnu analizu utakmice Japana i Hrvatske

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
