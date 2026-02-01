Nevjerojatni prizori sa zagrebačkog trga: Spremaju opremu za binu koja se slagala za rukometaše?

Veliki obrat u nedjelju navečer dogodio se nakon što se provukla neslužbena informacija da u Zagrebu možda neće biti velikog dočeka brončanih rukometaša na središnjem trgu jer se ne mogu dogovoriti oko izvođača.

Reporterka RTL-a Danas Katarina Brečić uživo se javila s Trga bana Jelačića i donijela posljednje detalje rekavši kako je Grad Zagreb službeno objavio da doček rukometaša počinje sutra u 15 sati, a da se rukometaši očekuju u 16 sati kao i da dolaze posebnim autobusom te da će publiku zabavljati Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže.

"No neslužbene informacije kolaju da dočeka ipak neće biti. Kamioni s opremom, koja je oko 20 sati bila iskrcana kraj Manduševca, povučena je, a tehničari su dobili naredbu da vrate svu opremu za sastavljanje pozornice. Pitala sam ih, a oni kažu da su dobili informaciju da dočeka neće biti", navela je u javljanju uživo.

Nastavila je da od trenutka kada su počele kolati te informacije, nije bilo moguće stupiti u kontakt s Gradom Zagrebom kako bi se doznalo što se događa, a nema jasnih informacija ni iz Hrvatskog rukometnog saveza.

Rukometaši zvali Thompsona

"Ono što stoji iza cijele ove prilično nejasne situacije jest pitanje hoće li na dočeku nastupati Thompson. Igrači su se iz svlačionice čuli s Thompsonom te su ga zamolili da dođe pjevati, baš kao i prije godinu dana. Tijekom tog videopoziva iz svlačionice zapjevali su mu svoju omiljenu pjesmu „Ako ne znaš što je bilo", navela je Katarina Brečić.

Dodala je: "Iz Thompsonova menadžmenta kažu da Thompson pristaje pjevati, da je to poziv koji se ne odbija, ali da čekaju službeni dopis Hrvatskog rukometnog saveza te da su tada spremni nastupiti na dočeku rukometaša. Informacije su zasad prilično nejasne i trebat će još neko vrijeme da se vidi kako će cijela situacija završiti."