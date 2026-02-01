Neće biti velikog dočeka rukometaša?! Rukometaši zvali Thompsona iz svlačionice, on pristao!

Čini se da je na pomolu veliki obrat oko organiziranja velikog dočeka brončanih rukometaša! Moglo bi se dogoditi da dočeka ne bude na središnjem zagrebačkom trgu jer je sve zapelo oko dogovora oko izvođača.

Nakon što su rukometaši osvojili broncu, Grad Zagreb je potvrdio da sutra organiziraju doček u 15 sati

Dolazak rukometaša najavio se za 16 sati, Kao izvođače, službeno su iz Grada Zagreba najavili Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže

Thompsonov menadžment je ranije tijekom dana potvrdio da nisu dobili službeni poziv za doček

Thompson je čestitao rukometašima na medalji

NAJNOVIJE INFORMACIJE:

Bulj podijelio video Thompsonova poziva

21.23 - Miro Bulj podijelio je na X-u video na kojem se vidi poziv Thompsona u trenutku kad su rukometaši počeli u svlačionici pjevati hit "Ako ne znaš šta je bilo".

Bulj je napisao: "Thompson s našim herojima u slavlju preko videopoziva u svlačionici. Naši rukometaši ga žele, narod ga želi, ali Savez predvođen Gobcem muti s Tomaševićem. Dosta HDZ-ovske i možemovske kuhinje. Već ste jednom po nalogu Plenkovića i Bandića isključivali razglas!

Thompson s našim herojima u slavlju preko videopoziva u svlačionici.



Naši rukometaši ga žele, narod ga želi, ali Savez predvođen Gobcem muti s Tomaševićem. Dosta HDZ-ovske i možemovske kuhinje. Već ste jednom po nalogu Plenkovića i Bandića isključivali razglas!



#rukomet… pic.twitter.com/QFrLfTPvtH — Miro Bulj (@MiroBulj) February 1, 2026

Radnici vraćaju opremu za binu u kamione

19:45 - Reporterka RTL-a Danas Katarina Brečić uživo se javila s Trga bana Jelačića i donijela posljednje detalje rekavši kako je Grad Zagreb službeno je objavio da doček rukometaša počinje sutra u 15 sati, a da se rukometaši očekuju u 16 sati kao i da dolaze posebnim autobusom te da će publiku zabavljati Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže.

Dodala je kako su radnici na zagrebačkom središnjem trgu prvo iznijeli opremu za binu iz kamiona pa je ponovo vratili. Prokolala je informacija da su rukometaši zvali osobno Thompsona koji je navodno pristao nastupiti na dočeku. Do ovog trenutka nije bilo službene objave da su ga i pozvali.

Prema posljednjim informacijama koje je dobio Net.hr trenutno je stanje stagnacije...

Foto: Net. Hr

Večeras smo snimili kako se odnosi oprema s Trga bana Jelačića. Neslužbeno doznajemo da dočeka ipak nema.

Također pojavila se i informacija kako se gradonačelnik Splita Tomislav Šuta javio za doček hrvatskih rukometaša. Potvrdio je za RTL Danas da njegova ponuda za doček stoji, ali da nema povratnu informaciju hoce li docek biti u Splitu.

Podsjetimo, Grad Zagreb ranije je najavio da će doček biti sutra u 16 sati, uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže.

U međuvremenu su rukometaš izrazili želju da na dočeku bude Thompson čiji nam je menadžment ranije rekao da ih nitko nije kontaktirao i pitao za doček.

Program dočeka službeno je trebao početi u 15 sati, dok su igrači trebali na trg stići u 16 sati, kako smo unaprijed prenjeli.

U međuvremenu, brončani rukometaši izrazili su želju da na dočeku nastupi i Marko Perković Thompson. Igrači su se s popularnim pjevačem čuli video pozivom iz svlačionice, a Thompsonovo menadžment ističe da će on rado odazvati, ali sve ovisi o službenom pozivu Hrvatskog rukometnog saveza. Kako RTL Danas doznaje, zasad formalni poziv još nije stigao.

"Ono što stoji iza cijele ove prilično nejasne situacije jest pitanje hoće li na dočeku nastupati Thompson. Igrači su se iz svlačionice čuli s Thompsonom te su ga zamolili da dođe pjevati, baš kao i prije godinu dana. Tijekom tog videopoziva iz svlačionice zapjevali su mu svoju omiljenu pjesmu „Ako ne znaš što je bilo“.", navela je Katarina Brečić u javljanju RTL-a Danas .

Menadžment pjevača ističe da je bilo neformalnih kontakata proteklih dana, ali da danas poziv službeno nije potvrđen. “Ako bi igrači zatražili da im MPT opet zapjeva, on će to učiniti. Takav poziv se ne odbija,” poručuju. Puno se pita i činjenica da se čeka nova inforamcija od strane HRS-a i od Grada Zagreba i njenog gradonačelnika.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević, čini se, ne odustaje od svog stava da Thompson neće imati koncerte u Zagrebu dok je on gradočelnik. Podsjetimo, Tomašević je zabranio drugi Thompsonov koncert u Areni krajem prošle godine nakon ustaških pozdrava na njegovim ranijim koncertima.

Dakle, iako se sve čini spremnim za proslavu, konačna odluka još ovisi o koordinaciji rukometnog saveza i želji samih igrača, ali i samog grada.

